Policía abatió a cabecilla de autodefensas conquistadoras de la Sierra

–En jurisdicción del municipio de San Alberto (Cesar), la Policía Nacional abatió a Reinel Contreras Cañizares, alias ‘Comando 60’ cabecilla armado del grupo criminal autodenominado autodefensas conquistadoras de la Sierra Nevada. Este resultado operacional golpea directamente una de las estructuras responsables de homicidios selectivos, amenazas y acciones terroristas contra líderes sociales y defensores de derechos humanos en la región, afirmó el ministro de Defensa, Pedro Arnulfo Sánchez.

Según el jefe de la cartera de Defensa, este sujeto lideraba la expansión criminal de la citada organización en el Catatumbo, consolidando redes armadas para controlar territorios mediante la violencia. Su accionar criminal generó temor en las comunidades y buscaba debilitar la presencia institucional en zonas estratégicas del país.

Aladió que este cabecilla también lideró confrontaciones armadas en la Serranía del Perijá contra el EGC o cartel del Clan del Golfo, provocando el desplazamiento forzado de más de 200 familias.

Durante el operativo fueron incautados una pistola Glock, dos proveedores, 130 cartuchos, dos celulares y material de intendencia utilizado por esta estructura criminal.

Durante la última semana la estructura 18, que delinque en el norte de Antioquia, ha recibido múltiples afectaciones en la conformación de su estructura gracias los contundentes golpes que les ha propinado nuestra Fuerza Pública tras la neutralización de alias ‘Ramiro’ y la captura de alias ‘Román’.

En la operación coordinada también fue atrapado alias ‘Manteco’, dos criminales más y rescatamos a dos menores de edad. Además, se decomisó armamento, explosivos y equipos de comunicación.

Mantendremos la ofensiva contra los grupos criminales de las disidencias de ‘Mordisco’ en Antioquia y todo el país, no nos detendremos hasta que la justicia los alcance.