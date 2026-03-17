Trump sobre ataque a Irán: «Si no hubiésemos hecho esto, habríamos tenido la Tercera Guerra Mundial»

–El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, justificó la reciente agresión militar contra Irán asegurando que evitó un conflicto nuclear global. Según Trump, los misiles lanzados por Irán contra sus vecinos estaban preparados desde hace tiempo.

«Si no hubiésemos hecho esto, habríamos tenido una guerra nuclear que se habría convertido en la Tercera Guerra Mundial», sostuvo desde el Despacho Oval. «Todos esos misiles que fueron lanzados contra sus vecinos fueron instalados hace mucho tiempo, mucho antes de que ellos esperaran tener que usarlos tan rápidamente», agregó.

En opinión del mandatario estadounidense, quienes creen que Irán debe poseer un arma nuclear están completamente equivocados. «Son francamente estúpidos. Si crees que Irán debería tener un arma nuclear, algo anda mal contigo. Porque la usarían en cuestión de horas, si la consiguen. O en un día. La usarían y harían volar por los aires todo Oriente Medio, no solo Israel», declaró.

Trump ha repetido sin pruebas que Irán estaba a punto de tener un arma nuclear —incluso en «dos semanas»— y ha utilizado ese argumento para justificar la reciente ofensiva militar conjunta con Israel. Las autoridades iraníes, por su parte, defienden la naturaleza pacífica de su programa nuclear y niegan tener intención de desarrollar armas atómicas. (Información RT).