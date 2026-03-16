Trabajo sí hay en Bogotá: acceda a 140 vacantes este martes de 17 de marzo

Foto: Secretaría Distrital de Desarrollo Económico.

Accede a 140 vacantes para operadores logísticos, vendedores, auxiliares de bodega, vigilantes, mensajeros motorizados y otros cargoscon la Agencia Distrital de Empleo de Bogotá este martes 17 de marzo de 2026. La estrategia ‘Talento Capital’ de la Secretaría Distrital de Desarrollo Económico (SDDE) llega con tres Ferias de Empleo, de las cuales dos son con postulaciones virtuales. ¡NConoce aquí todos los detalles!

La Secretaría Distrital de Desarrollo Económico, con su estrategia ‘Talento Capital’ lidera una gran Feria de Empleo enfocada a personas con formación desde bachillerato y con o sin experiencia previa.

Feria de Empleo presencial con 100 vacantes de ‘Talento Capital’ en Bogotá

Accede a 100 vacantes para auxiliares de bodega, vigilantes, mensajeros motorizados, conductores con licencia C2 y patrocinio para técnico en operaciones logísticas, a través de la Agencia Distrital de Empleo de Bogotá y la empresa aliada COORDINADORA MERCANTIL S.A. ¿Te interesa?

Esta convocatoria es presencial y los interesados pueden postularse con estudios desde bachillerato, con o sin experiencia

Funciones:

Control de acceso de personas, vehículos y mercancía.

Recepción, revisión y almacenamiento de productos.

Preparación de pedidos (picking y packing).

Entrega y recolección de paquetes y documentos.

Apoyo en procesos logísticos.

Asiste este martes 17 de marzo de 2026 de 7:30 a. m. a 12:00 m. en la calle 12A Bis #68D-65.

No olvides llevar tu hoja de vida y documento de identificación.

Feria de Empleo virtual con 20 vacantes de ‘Talento Capital’ en Bogotá

Accede a 20 vacantes para conductores o conductoras con licencia C1 o C2, a través de la Agencia Distrital de Empleo de Bogotá y la empresa aliada Gi Group Staffing S.A.S. ¿Te interesa?

Esta convocatoria virtual va dirigida a bachilleres con al menos 6 meses de experiencia.

Funciones :

Entregar pedidos asignados en la ruta.

Organizar puntos de venta.

Consignar el recaudo diario.

Cargar producto en el vehículo.

Postúlate de manera virtual este martes 17 de marzo de 2026 de 10:00 a. m. a 12:00 m.

Confirma tu asistencia en el formulario habilitado por la Secretaría Distrital de Desarrollo Económico (SDDE), haciendo clic o ingresando aquí.

Conéctate a la entrevista de manera virtual, a través del aplicativo Teams, haciendo clic aquí.

Feria de Empleo virtual con 20 vacantes de ‘Talento Capital’ en Bogotá

Accede a 20 vacantes para operadores logísticos y vendedores con jornada de seis horas, a través de la Agencia Distrital de Empleo de Bogotá y la empresa aliada NASES S.A.S. ¿Te interesa?

Detalles de las vacantes:

Nivel educativo: Desde bachillerato.

Experiencia: Mínimo seis meses en cargos afines.

Funciones:

Ventas al interior de la tienda.

Alistamiento de mercancía.

Postúlate de manera virtual este martes 17 de marzo de 2026 de 9:00 a. m. a 11:00 a. m.

Confirma tu asistencia en el formulario habilitado por la Secretaría Distrital de Desarrollo Económico (SDDE), haciendo clic o ingresando aquí.

Conéctate a la entrevista de manera virtual, a través del aplicativo Google Meet, haciendo clic aquí.

Para acceder a las vacantes laborales de ‘Talento Capital’ de la Secretaría Distrital de Desarrollo Económico (SDDE), la Agencia Distrital de Empleo de Bogotá y sus empresas aliadas, no se requieren intermediarios o pago de dineros. Evita estafas.