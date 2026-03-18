Colombia incrementa aranceles para proteger y reindustrializar el sector siderúrgico y metalmecánico

–Con el objetivo de fortalecer la industria nacional y avanzar en la Política Nacional de Reindustrialización, el Gobierno nacional, a través del Decreto 0264 de 2026, estableció un incremento del 35% en el arancel para las importaciones de productos clave del sector siderúrgico y metalmecánico.

El decreto, firmado por el presidente de la República, Gustavo Petro, y sus ministros de Comercio, Industria y Turismo, Diana Marcela Morales Rojas, y de Hacienda y Crédito Público, Germán Ávila Plazas, busca disminuir el impacto negativo de las importaciones provenientes de países con los que Colombia no tiene acuerdos comerciales vigentes, como China, Rusia, Turquía e India.

El sector siderúrgico representa cerca del 10% del PIB industrial y es un motor de empleo que genera aproximadamente 45.000 puestos directos e indirectos, además de dinamizar a más de 25.000 proveedores en todo el país.

“El sector siderúrgico y metalmecánico constituye un eslabón estratégico de la economía nacional, al suministrar insumos esenciales para sectores como la construcción, la infraestructura, la energía, el transporte, los bienes de capital y la transición energética», destaca el decreto.

El incremento arancelario al 35% cobija subpartidas específicas, entre las que se encuentran:

-Barras, perfiles y tubos.

-Alambres, alambre de púas y manufacturas de alambre.

-Otros productos de hierro, acero y aluminio.

Esta disposición tendrá una vigencia de un año contado a partir de su entrada en vigor. Una vez finalizado este periodo, el Comité de Asuntos Aduaneros, Arancelarios y de Comercio Exterior evaluará el impacto de la medida para determinar los pasos a seguir.

Además de su peso económico, la industria siderúrgica colombiana es pionera en la economía circular, reciclando anualmente más de 1,2 millones de toneladas de chatarra. Al fomentar la producción nacional, el Gobierno también impulsa procesos productivos más sostenibles y reduce la dependencia de insumos primarios importados.