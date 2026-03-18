Concejo aprueba acuerdo distrital para ampliar red de comisarías de familia

Foto: Secretaría de Integración Social

El Concejo de la ciudad aprobó el Proyecto de Acuerdo 744 de 2025, que plantea ampliar la red de Comisarías de Familia, pasando a 80 en toda la capital.

El acuerdo busca fortalecer la presencia institucional en los territorios y garantizar una atención más oportuna y cercana a la ciudadanía, facilitando el acceso a orientación, acompañamiento psicosocial, medidas de protección y restablecimiento de derechos para quienes son víctimas de violencia en el ámbito familiar.

“Esta decisión cobra especial relevancia teniendo en cuenta que las mujeres continúan siendo las principales víctimas de violencia en el contexto familiar, seguidas por niñas, niños y adolescentes que también resultan afectados por estas dinámicas de violencia dentro de los hogares. En ese sentido, el fortalecimiento de las Comisarías de Familia busca contribuir a la protección de sus derechos y a una respuesta institucional más rápida y efectiva”, precisó el secretario distrital de integración Social, Roberto Angulo.

El acuerdo plantea la creación de hasta 80 Comisarías de Familia en la ciudad, cuya implementación se realizará de manera progresiva de acuerdo con lo establecido en los Planes Distritales de Desarrollo de las diferentes administraciones. Con la ampliación de la red, el Distrito podrá poner en marcha nuevas Comisarías fijas o móviles, consolidando su presencia en los territorios, y permitirá seguir fortaleciendo los canales de atención no presencial y virtual, como Una Llamada de Vida, superando barreras geográficas y de movilidad.

Este acuerdo, que es muestra de la alineación entre el concejo y el gobierno distrital en torno a un objetivo fundamental como lo es el acceso a la justicia y la lucha contra la violencia en el contexto familiar, permitirá seguir avanzando con pertinencia en el cumplimiento de las metas del Plan Distrital de Desarrollo ‘Bogotá Camina Segura’, con la puesta en marcha de los 10 equipos comisariales previstos para 2026 y 2027, que se suman a los 6 equipos ya implementados durante 2024 y 2025, el fortalecimiento de una llamada de vida 24 horas, 7 días a la semana y la formalización del talento humano de Comisarías de Familia, con la creación de 573 cargos adicionales, pasando de 176 a 749 cargos para estas dependencias.

En esta administración, Bogotá adelanta la mayor ampliación de Comisarías de Familia de los últimos 20 años, con la creación de 16 nuevos equipos comisariales. Al inicio de la Administración, Bogotá contaba con 51 equipos, lo que representaba un equipo comisarial cada 152.000 habitantes; con la implementación de 6 equipos en 2024 y 2025, esta relación técnica se ubica en 1 equipo comisarial cada 139.000 habitantes; y el 2027 cerrará con un equipo cada 118.000 y 67 equipos en total.

Actualmente, Bogotá cuenta con 57 equipos comisariales en 38 Comisarías de Familia y el canal no presencial Una Llamada de Vida en operación 24 horas 7 días a la semana, lo que representa un avance de gran envergadura en el fortalecimiento de la capacidad institucional del Distrito para atender y proteger a las víctimas de violencia en el contexto familiar promoviendo entornos más seguros para las familias de la ciudad.