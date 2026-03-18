Zonas de Parqueo Pago en Bogotá: se proyecta superar los más de 13.000 cupos habilitados

Foto: red social X Zona De Parqueo Pago

La oferta de estacionamiento autorizado en Bogotá seguirá creciendo este año, gracias a que la Terminal de Transporte de Bogota? proyecta superar los más de 13.000 cupos habilitados, con la llegada de las Zonas de Parqueo Pago (ZPP) a tres nuevas localidades y la expansión de su red de parqueaderos fuera de vía.

La medida se complementa con la actualización de tarifas definida por la Secretaría Distrital de Movilidad (SDM), en línea con la normatividad vigente, con el objetivo de garantizar la sostenibilidad del servicio, fortalecer la gestión del espacio público y la continuidad de una oferta formal, regulada y segura para los usuarios.

“Desde la Terminal de Transporte de Bogota? continuamos consolidando un modelo de estacionamiento organizado, seguro y tecnológicamente robusto, tanto en vía como fuera de vía. La expansión del sistema y la actualización tarifaria nos permiten garantizar un servicio sostenible, con mayor cobertura y beneficios para la ciudadanía”, asegura Rafael González, gerente general de la Terminal de Transporte de Bogota?

Zonas de Parqueo Pago (en vía)

Mediante la Resolución 273265 de 2026 “Por la cual se modifica el artículo 3 y se deroga el artículo 6 de la Resolución SDM 170375 de 2025, a efectos de actualizar la tarifa del estacionamiento en vía por segmento vial”, la secretaría Distrital de Movilidad actualizó las tarifas del Sistema de Estacionamiento Autorizado – Zonas de Parqueo Pago.

Los nuevos valores oscilan entre $ 900 y $ 2.350 para vehículos, y entre $ 700 y $ 1.650 para motocicletas, por fracción de 10 minutos. Esto equivale a una tarifa por minuto que va desde $ 90 hasta $ 235 para automóviles y desde $70 hasta $165 para motocicletas.

El ajuste representa un incremento de acuerdo con el Salario Mínimo Mensual Legal Vigente (SMMLV) por fracción frente al 2025 y entrará en vigencia a partir de mediados del mes de marzo de 2026 con la actualización de las condiciones establecidas en la señal vertical, la cual se encuentra visible en cada uno de las Zonas de Parqueo Pago.

Expansión del sistema en 2026

Actualmente, el Sistema de Estacionamiento Autorizado – Zonas de Parqueo Pago (ZPP) cuenta con más de 10.000 cupos, distribuidos en 13 localidades de la ciudad. Esta implementación ha permitido recuperar 78 kilómetros de espacio

público, equivalente a la distancia entre Bogotá y Villeta.

En 2026, el sistema se amplía con la incorporación de tres nuevas localidades: La Candelaria, Antonio Nariño y San Cristóbal, con el fin de tener más de 13.000 cupos como oferta de estacionamiento regulado en la ciudad.

“Las Zonas de Parqueo Pago son una herramienta de gestión de la demanda que contribuye a mejorar la movilidad, reducir el estacionamiento indebido y ordenar el uso del espacio público. Con la expansión a nuevas localidades seguimos fortaleciendo un modelo transparente y regulado para la ciudad”, destaca Claudia Díaz, secretaria Distrital de Movilidad.

Las celdas de estacionamiento en vía con mayor nivel de uso se concentran en las localidades de Chapinero, Usaquén y Teusaquillo. En su etapa de expansión, el sistema contempla la redensificación en sectores con alta demanda de estacionamiento, así como la implementación en zonas donde la ciudadanía ha manifestado interés en contar con este servicio.

Uso y canales de pago

No todas las zonas cuentan con el mismo horario ni la misma tarifa. Esta información puede consultarse en las señales de tránsito ubicadas en cada sector, en la aplicación móvil ZPP Bogotá o a través de ZIPI, la asistente virtual de WhatsApp al +57 305 939 3333.

Las Zonas de Parqueo Pago, operadas por la Terminal de Transporte de Bogota?, superan los 9 millones de usos. A la fecha, el sistema cuenta con más de 2 millones usuarios registrados en la aplicación ZPP Bogotá, lo que ratifica la buena acogida y confianza de la ciudadanía.

El pago del servicio debe realizarse de manera anticipada. Puede efectuarse a través de la aplicación ZPP Bogotá, por medio de ZIPI (WhatsApp 305 939 3333), mediante plataformas aliadas como Flypass y Gopass, o en efectivo con los operadores debidamente identificados con chaqueta azul y logos de la Alcaldía y la Terminal de Transporte de Bogota?.

En caso de no realizar el pago anticipado, recuerde que, como método de evitar la evasión, el vehículo será inmovilizado mediante la instalación de un inmovilizador a la llanta tipo cepo. El valor por el retiro del cepo es de $140.000 para carro y $105.000 para motocicleta.

Así mismo, para conocer las políticas de servicio, todas las señales verticales cuentan con un código QR que redirige a la plataforma digital para realizar pagos electrónicos, consultar términos y condiciones, además, de acceder al canal de PQRSF.

Y en apoyo a la movilidad sostenible, el estacionamiento de bicicletas en las Zonas de Parqueo Pago no tiene costo, y los vehículos eléctricos cuentan con la primera hora gratuita de estacionamiento.

Parqueaderos fuera de vía

En el caso de los estacionamientos fuera de vía administrados por la Terminal de Transporte de Bogota?, de acuerdo con lo establecido en el Decreto 026 de 2026, las nuevas tarifas para el año en curso se establecieron de la siguiente manera:

Carros

Tarifa por minuto: $ 230

Excepciones:

• Parqueadero Calle 161: $ 140 por minuto

• Parqueadero Santa Clara: $ 140 por minuto

Tarifas plenas: entre $21.000 y $ 40.000

Motocicletas

Tarifa por minuto: $ 161

Excepciones:

• Parqueadero Calle 161: $ 100 por minuto

• Parqueadero Santa Clara: $ 110 por minuto

Tarifas plenas: entre $ 17.000 y $ 28.000

Bicicletas

Tarifa por minuto: $ 10

Excepciones:

Parqueadero Terminal Salitre Módulo 5, Terminal Norte, Terminal Sur: $ 0

Tarifa plena: $ 4.000

El incremento en los Parqueaderos administrados por la Terminal de Transporte de Bogota? se realizó de acuerdo con la normatividad vigente y entró en vigencia de manera progresiva a partir del mes de febrero.

Expansión del sistema en 2026

Actualmente, la Terminal de Transporte de Bogota? administra 32 parqueaderos fuera de vía en ocho localidades de la ciudad, con una oferta cercana a 4.800 cupos.

Para 2026, se proyecta ampliar la capacidad en localidades como Chapinero, Barrios Unidos, Teusaquillo, Kennedy y Tunjuelito. Asimismo, por primera vez se tiene proyectado llevar la oferta de parqueaderos fuera de vía a la localidad de Engativá.

“A través de la experiencia de los usuarios, hemos identificado zonas con mayor concentración de uso. Es en estos puntos donde ampliaremos la oferta, brindándole a la ciudadanía un servicio confiable y seguro para que disfruten con tranquilidad de las diferentes actividades que ofrece Bogotá”, agregó Rafael González, gerente de la Terminal de Transporte.

Uso y canales de pago

En cada parqueadero, los usuarios encontrarán información clara y visible sobre tarifas y tiempos de permanencia. El pago debe realizarse al finalizar el servicio y puede efectuarse:

En efectivo.

A través de plataformas aliadas como Gopass.

En algunos puntos, mediante datáfono, servicio que será expandido a todos los estacionamientos en el año 2026.

La Terminal de Transporte de Bogota? recuerda que el pago debe realizarse únicamente en las taquillas oficiales y con facilitadores debidamente identificados con chaqueta verde y los logos de la Alcaldía Mayor de Bogotá y la empresa Terminal de Transporte de Bogota?.

Para quienes hacen uso de los estacionamientos para bicicletas es indispensable que cuenten con candado y guaya propia, de lo contrario el servicio no será prestado.

Plan Vecino

Con el objetivo de responder a la necesidad de parqueo nocturno cerca de las viviendas y fortalecer la seguridad de los usuarios, La Terminal implementó el ‘Plan Vecino’.

Este servicio permite parquear en determinados puntos desde la hora de cierre, hasta la hora de apertura con una tarifa preferencial de $ 10.000 en los parqueaderos en los que se aplica este servicio. En caso de exceder el tiempo establecido, el cobro adicional se realizará por minuto y, durante toda su estancia, los vehículos estarán custodiados por nuestro personal.

Los parqueaderos que cuentan con el servicio de ‘Plan Vecino’ son:

Lago 79.

Calle 90.

Chicó 97.

Calle 161.

Santa Clara.

Santa Barbara.

Santa Barbara Bahías.

Alahambra 2.

Castilla.

Oferta sostenible: cinco electrolineras

En línea con su compromiso con la movilidad sostenible, la Terminal de Transporte de Bogota? cuenta con servicio de carga rápida para vehículos eléctricos, con 24 cupos en cinco de sus parqueaderos: Alhambra, Calle 97, Modelia, Salitre y San Andresito de la 38.

Los usuarios que utilicen las electrolineras cuentan con 70 minutos de parqueo gratuito mientras realizan la recarga.

Este proyecto, liderado por La Rolita – Operadora Distrital de Transporte y Enel Colombia, da cumplimiento a lo establecido en la Ley 1964 de 2019, que promueve la instalación de infraestructura de carga rápida para impulsar la movilidad eléctrica en el país.

Plan de Mensualidad