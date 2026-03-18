Ecopetrol y Petrobras confirman nuevo descubrimiento de gas costa afuera en el Caribe colombiano

–Un nuevo descubrimiento de gas natural costa afuera, en aguas profundas, en el Caribe colombiano, confirmaron Ecopetrol y Petrobras International Braspetro B.V. — Sucursal Colombia, con la perforación del pozo exploratorio Copoazú-l, en el Bloque GUA-OFF-O.

Según el reporte de las petroleras, el hallazgo consolida la provincia gasífera y el potencial de hidrocarburos en esta área, al tiempo que adiciona un mayor volumen de gas para contribuir con la seguridad energética del país.

Copoazú — 1 se encuentra aproximadamente a 36 kilómetros de la costa, a una profundidad de agua de 964 metros y a una distancia de más de 8 kilómetros de los pozos Sirius-l (descubridor de gas) y Sirius-2 (delimitador), lo que resalta su

relevancia dentro del contexto exploratorio del Bloque GUA-OFF-O, subraya el comunicado.

La perforación del pozo exploratorio Copoazú-l se inició el 2 de noviembre de 2025 y sigue de manera segura, respetando el medio ambiente y a las personas, advierte.

Afirma igualmente que los intervalos donde se comprobó la presencia de gas fueron evaluados mediante perfiles eléctricos y muestreo de fluido, confirmando presencia más allá del objetivo primario, lo que constituye un hallazgo de aún mayor relevancia.

Explica que estos intervalos serán posteriormente caracterizados en mayor profundidad. La actuación de Petrobras en el Bloque GUA-OFF-O está alineada con la estrategia a largo plazo de la compañía, orientada a la recomposición de las reservas de petróleo y gas mediante la exploración de nuevas fronteras y la actuación en asociación con otras empresas, que asegura el abastecimiento de la demanda global de energía durante la transición energética.

Destaca que este proyecto se desarrolla en el marco del Contrato GUA-OFF-O suscrito con la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH), con Petrobras International Braspetro B.V.— Sucursal Colombia como operador, con una participación del 44,4%, y Ecopetrol S.A. con una participación del 55,6%.

Finalmente, Petrobras y Ecopetrol aseguran que «ratifican su compromiso de desarrollar las actividades en el bloque costa afuera con respeto por los territorios y las comunidades de La Guajira y Magdalena, mediante una gestión transparente, el cumplimiento de los requisitos regulatorios y la implementación de planes de inversión social junto a aliados regionales».

Petróleo Brasileiro SA es una empresa brasileña y uno de los mayores productores de petróleo y gas del mundo, que opera

prinpalmente en las áreas de exploración y producción, refinación, generación y comercialización de energía. Con más de 46, Cm enpbados (incluyendo filiales en Brasil y en el extranpro) Ha adquirido experiencia en exploración y producción en aguas profundas y uhraprofundas, gracias a décadas de desarrollo en cuencas brasileñas, 10 que la ha convertldo en lider mundial en este segmento.

De otro lado, Ecopetrol anunció que con Gran Tierra firmó un acuerdo para extender el desarrollo de los campos Tisquirama y San Roque, ubicados en el departamento del Cesar.

El acuerdo contempla una inversión total de US$92,4 millones en el Área de Operación Directa Tisquirama, asumida en un 100% por Gran Tierra, a ejecutarse durante los 40 meses siguientes al perfeccionamiento de la transacción.

Ecopetrol destaca que de esta manera se ratifica una alianza empresarial que traerá inversión para la región y que incrementará la actividad de desarrollo en el Valle Medio del Magdalena, una de las cuencas con mayor historia y volumen de hidrocarburos descubierto en el país.

Por último idica que una vez se cumplan las condiciones pactadas, incluida la aprobación por parte de la Superintendencia de Industria y Comercio, comenzará la ejecución del programa de inversión orientado al recobro secundario mediante inyección de agua, con el objetivo de incrementar la producción de hidrocarburos en el área, contribuir con el abastecimiento energético del país y la generación de empleo en la región.