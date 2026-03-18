Defensoría propone creación de mesa bilateral Colombia-EE.UU para que sean protegidos derechos de personas deportadas

–La Defensoría del Pueblo solicitó al Ministerio de Relaciones Exteriores la creación de una mesa bilateral entre Colombia y Estados Unidos para que sean protegidos los derechos de las personas deportadas cuyo número se incrementó debido al endurecimiento de las políticas migratorias del presidente Donald Trump, y que los afectados han sido víctimas de malos tratos por parte de las autoridades migratorias estadounidenses, violencias basadas en género (VBG) y abuso sexual (tanto hacia hombres como hacia mujeres), requisas inapropiadas y tratos degradantes, alimentación insuficiente y de baja calidad, ausencia de acceso a medicamentos y atención médica oportuna, despojo de pertenencias personales, incluidas las identificaciones y los teléfonos.

Según el organismo de control humanitario, esta mesa tiene como finalidad facilitar el seguimiento sistemático a la situación de los vuelos, los perfiles vulnerables, las condiciones de detención y el trabajo interinstitucional.

Afirma que también resulta clave reforzar la articulación entre la Cancillería y la Defensoría del Pueblo para establecer un sistema de intercambio de información sobre casos críticos y diseñar conjuntamente rutas de atención.

Explica que las solicitudes las sustenta en los números, pues entre el 1 de enero y el 12 de marzo del 2026, retornaron 431 personas: 207 mujeres, 201 hombres y 23 niñas, niños y adolescentes y añade que esta población se divide en dos:

Por un lado, personas migrantes recién llegadas a Estados Unidos, detenidas tras cruzar irregularmente la frontera con México (con un tiempo de detención de 7 a 15 días hecha por agentes del ICE – Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de los Estados Unidos). Y, por otro, personas con más de un año de residencia en EE. UU., detenidas por razones administrativas o procesos judiciales, con tiempos de detención que en algunos casos superan los 10 meses.

A propósito de la situación, subraya la Defensoría, de acuerdo con datos de la Cancillería, en 2025 hubo 94 vuelos provenientes desde Estados Unidos, la mayoría, procedentes principalmente de centros de detención en San Diego (California), El Paso y Houston (Texas) y Alexandria (Virginia). «La Defensoría, como entidad que vela por la protección de los derechos humanos, acompañó el retorno de 5.121 connacionales».

Señala que en algunos casos registrados el año pasado, mujeres y hombres fueron deportados sin sus hijos, que permanecen en Estados Unidos bajo la custodia de la Administración para Niños y Familias (ACF, por sus siglas en inglés) o al cuidado de familiares.

«La Defensoría del Pueblo advirtió y advierte que esta práctica resulta contraria al principio de unidad familiar y no toma en consideración el interés superior de niñas y niños» y puntualiza que ha documentado «que las principales vulneraciones en derechos humanos de los deportados están relacionadas con maltrato ejercido por las autoridades migratorias estadounidenses, violencias basadas en género (VBG) y abuso sexual (tanto hacia hombres como hacia mujeres), requisas inapropiadas y tratos degradantes, alimentación insuficiente y de baja calidad, ausencia de acceso a medicamentos y atención médica oportuna, despojo de pertenencias personales, incluidas las identificaciones y los teléfonos. Igualmente, exposición a temperaturas extremadamente bajas en centros de detención y discriminación y tratos xenófobos hechos por las mismas autoridades migratorias».

Recomendaciones al Gobierno nacional:

Frente a este panorama, la Defensoría formula varias recomendaciones al Gobierno, una de las cuales es que el Ministerio de Relaciones Exteriores refuerce la atención en los puntos de detención en Estados Unidos, ya que las y los connacionales han expresado que en esos lugares recibieron los peores maltratos de autoridades norteamericanas.

Otra recomendación es que sea fortalecida la presencia y actuación del personal consular durante las etapas previas a la deportación. Esto garantizará orientación jurídica, revisión de las condiciones de detención, verificación de antecedentes y entrega de información sobre los derechos de los connacionales.

A las entidades gubernamentales y organizaciones humanitarias, les recomienda gestionar campañas preventivas y pedagógicas sobre los derechos y riesgos a los que las personas migrantes se ven expuestas en rutas irregulares, con el fin de promover una migración ordenada, segura y regular.

También, solicitar informes médicos previos a los vuelos de ICE y exigir que la población deportada cuente con un acompañamiento médico adecuado en caso de requerir medicación psiquiátrica o tener condiciones especiales de salud.

Igualmente se dirige al Gobierno de Estados Unidos para instarlo a realizar los procesos de traslados hacia Colombia respetando las normas del derecho internacional, a fin de que sean protegidos los derechos fundamentales de las personas deportadas.

Así mismo le recomienda «fomentar el trabajo colaborativo a través de un diálogo continuo entre autoridades de ambos países para hacer seguimiento a las detenciones y garantizar un retorno que no vulnere derechos» y, por último, le sugiere facilitar la atención del Ministerio de Relaciones Exteriores en los puntos de detención en Estados Unidos.

«La salvaguarda de los derechos fundamentales de las y los colombianos deportados es un compromiso indeclinable de la Defensoría del Pueblo. Es por ello que continuará vigilante del proceso de deportaciones masivas, exigiendo que sean hechas bajo los principios del respeto estricto al derecho internacional», concluye.