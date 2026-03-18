Petro confronta otra vez con Álvaro Uribe: «Ustedes siempre acaban con la esperanza de paz y desatan guerra»

–El expresidente y jefe de Centro Democrático, Álvaro Uribe Vélez, advirtió a sus parciales: «Ojo, tenemos que parar la toma de Colombia por la alianza grupos narco criminales, Petro, Cepeda, quien es un instigador de asesinatos con apariencia de apaciguador, que es la base de su mensaje de protección del terrorismo».

Por supuesto, la reacción del presidente Gustavo Petro no se hizo esperar. «Ustedes siempre acaban con la esperanza de la paz y desatan guerra y los que mueren es la gente inocente del campo y la juventud», afirma el jefe del Estado en su cuenta en X.

«La peor alianza que pudo hacerse en Colombia de políticos y gobiernos con el narco fue la alianza narcoparamilitar que dejó 200.000 colombianos asesinados. La tasa de homicidios del gobierno actual es muy inferior a la suya», precisa.

Pero, subraya, fué inventarse la tesis de «hacer trizas la paz» lo peor, y de nuevo se repite invitando a la «guerra total».

El primer mandatario afirma que todos los grupos armados narcotraficantes se crearon gracias a qué se dispararon los cultivos de hoja de coca y que no desarrollaron los acuerdos de paz ya hechos.

«La calumnia de ustedes y su prensa sobre nosotros es adjudicarnos ambas cosas», puntualiza. «Es en el gobierno de Duque, su gobierno, que usted quisiera prolongar y está en su derecho, el que hizo crecer como nunca en nuestra historia los cultivos de hoja de coca y potenció con ellos todos los grupos armados que quedaban y se formaron los nuevos».

El presidente Gustavo Petro señala, además: «Nunca han entendido usted, Álvaro, que es un Pacto social que es la base de la paz,y que incluye el campesinado de Colombia en la riqueza que genera la tierra no la industrialización del país bajando sus costos financieros, de arrendamiento, y de energía, en lugar de matar de hambre a los trabajadores y acabar la opción de la pensión».

Y puntualiza:

«Así que dos alianzas de facto con los narcotraficantes han hecho mucho daño al país.

Las dos alianzas son:

La suya, Álvaro, a través de las Convivir y la de Duque dejando crecer los cultivos de hoja de coca y permitiendo financiación mafiosa del ñeñe.y la creación de disidencias haciendo trampa a la paz

El jefe del Estado que su gobierno ha mitigado la violencia «invitada por Duque con nuestra política social que ha hecho producir alimentos en 39 millones de toneladas usted no llegaban sino a 30 y repartiendo tierra y titulos por dos millones y medio de hectáreas ustedes no entregaron ni 10.000 hectáreas».

Advierte que «con una visión antidemocrática desataron de nuevo la violencia que intentamos apagar, ahora se viste usted de centro para hacer lo mismo» y concluye adjuntando «un cuadro de crecimiento de cultivos de hoja de coca base económica de la violencia con el oro, para que vea quien disparó los cultivos de hoja de coca».