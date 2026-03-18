ACEMI advierte que liquidación de EPS aumenta el riesgo de millones de colombianos: «No es prudente ni procedente»

–El anuncio del Presidente Petro sobre la liquidación de las EPS intervenidas conlleva un incremento significativo en el riesgo para millones de colombianos que podrían ser reubicados en una entidad como la Nueva EPS, la cual carece de la capacidad financiera ni operativa para un aumento de su población afiliada, como lo señaló en días

pasados el Tribunal Administrativo de Antioquia al suspender provisionalmente la medida que buscaba la redistribución territorial de la población entre las EPS.

Las precisiones las hizo la Asociación Colombiana de Empresas de Medicina Integral (ACEMI), en un comunicado, en el cual formuló «un llamado a la sensatez y al análisis riguroso de las implicaciones de dicha propuesta» por considerar que «no es prudente ni procedente» en medio de la grave crisis que enfrenta el sector.

Acemi advierte que las medidas de intervención para administrar que ordena la Superintendencia Nacional de salud son un mecanismo para el rescate de las entidades y primordialmente de protección a los usuarios.

«En el caso de las ocho EPS intervenidas por este gobierno, los indicadores financieros y de atención, dan cuenta de un mayor deterioro patrimonial y operativo durante el periodo de intervención, imputable a la gestión de la intervención y al reiterado incumplimiento del gobierno a las órdenes de la Corte Constitucional en materia de financiamiento del sistema de salud. Las intervenciones no han conseguido el salvamento, han empujado al sistema a una crisis sin precedentes», agrega.

Afirma que la liquidación de estas EPS «no solamente no resuelve el problema de atención para sus afiliados, sino que agrava el de la o las EPS que deban recibir nuevos usuarios y que tampoco están en condición financiera ni operativa para hacerlo».

Considera la agremiación que «no es prudente ni procedente una medida de esta naturaleza cuando le corresponderá en breve al nuevo gobierno, en un dialogo mesurado y técnico, implementar rápidamente la estabilización de los servicios a través de un plan estructurado e integral de corto plazo».

Finalmente, ACEMI hace un llamado para prevenir un daño mayor. «La destrucción de las EPS a través de su desfinanciamiento, su posterior intervención y ahora su liquidación, no se trata simplemente de desaparecer entidades, sino del cuidado de vidas, de pacientes y sus familias que hoy sufren por falta de atención», concluye.

Las ocho EPS intervenidas por el Gobierno, entre las cuales, están las que serían liquidadas, suman aproximadamente 23 millones de colombianos afiliados y las deudas que tienen superan los 16 billones de pesos.

Ellas son:

• Nueva EPS: 10,8 millones de usuarios

• Coosalud: 3,2 millones

• Famisanar: 2,9 millones

• Asmet Salud: 1,8 millones

• Emssanar: 1,7 millones

• Savia Salud: 1,6 millones

• Servicio Occidental de Salud: 750.000

• Capresoca: 170.000