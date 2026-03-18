Venezuela: Delcy Rodriguez destituyó al MinDefensa Vladimir Padrino

–La presidenta interina de Venezuela, Delcy Rodríguez, destituyó este miércolesal ministro de Defensa Vladimir Padrino López, quien estuvo al frente de las fuerzas armadas chavistas durante más de una década. Estados Unidos ofrece una recompensa de 15 millones de dólares por información que conduzca a capturar a Padrino.

Rodríguez asumió funciones temporales tras la caída de Nicolás Maduro en una operación militar estadounidense el 3 de enero. Los militares, pilar del chavismo, le expresaron su respaldo irrestricto y absoluta «lealtad» en ausencia del líder izquierdista.

Padrino, de 62 años, estaba en el cargo desde 2014 y era considerado la ficha de Maduro dentro de la cúpula militar. «Agradecemos al G/J (general en jefe, ndlr) Vladimir Padrino López por su entrega, su lealtad a la Patria y por haber sido, durante todos estos años, el primer soldado en la defensa de nuestro país», escribió Rodríguez en Telegram.

«Seguros estamos de que asumirá con el mismo compromiso y honor las nuevas responsabilidades que le serán encomendadas», agregó, sin detallarlas.

La mandataria encargada nombró asimismo al frente a la cartera de Defensa a Gustavo González López, quien fue designado pocos días después de la caída de Maduro como jefe de la guardia presidencial y de la temida dirección de contrainteligencia.

De acuerdo con información del Ministerio para la Comunicación e Información de Venezuela, el nuevo titular de Defensa se desempeñó entre 2008 y 2010 como comandante de la Quinta División de Infantería de Selva del Ejército.

Más adelante, entre 2001 y 2013 fue comandante general de la Milicia Bolivariana. Posteriormente ostentó el cargo de director general del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin) en dos ocasiones, entre 2014 y 2018, y entre 2019 y 2024.

Mientras estaba al frente del Sebin en la primera oportunidad, también fue titular del Ministerio para las Relaciones Interiores, Justicia y Paz, entre marzo de 2015 y agosto de 2016.

A ello se le suma que desde enero de 2019, González López es consejero de Seguridad e Inteligencia de la Presidencia de la República.

En la administración pública venezolana, también tuvo otros cargos, como director de los sistemas Metro de Caracas y Los Teques (2006) y como intendente de Asuntos Estratégicos y Control de Producción de Petróleos de Venezuela (2024).

Además de las armas, los militares en Venezuela controlan empresas de minería, petróleo y distribución de alimentos, así como las aduanas e importantes ministerios, en medio de numerosas denuncias de abusos y corrupción.

A lo largo de la jornada, también se comunicaron cambios en las siguientes carteras:

Vivienda y Hábitat: el despacho será ocupado por el mayor general Jorge Márquez Monsalve. La dignataria precisó que Márquez continuará al frente del sistema de seguimiento de los proyectos gubernamentales conocido como ‘1 x 10 del Buen Gobierno’, así como de la fundación que administra el Estadio Monumental Simón Bolívar, el más grande del país suramericano.

Energía Eléctrica: Rodríguez designó como nuevo responsable de esa cartera al ingeniero electricista Rolando Alcalá, en reemplazo de Márquez Monsalve. Alcalá es egresado de la Universidad Simón Bolívar, una de las instituciones venezolanas más prestigiosas en ciencias e ingeniería. Dispone de experiencia, dentro y fuera de la nación bolivariana, en proyectos eléctricos de gran envergadura.

Transporte: ese despacho será liderado por Jacqueline Faría, quien tendrá la responsabilidad de «fortalecer este sector estratégico para el desarrollo nacional y el bienestar de los venezolanos». Faría es diputada a la Asamblea Nacional y ejerció distintos cargos de responsabilidad vinculados con la gestión de servicios públicos y gobernanza durante las administraciones de Hugo Chávez y Nicolás Maduro

Trabajo: a partir de la fecha, el Ministerio del Poder Popular para el Proceso Social de Trabajo estará encabezado por el abogado Carlos Alexis Castillo. Castillo es experto en derecho laboral, docente y magistrado de la Sala Social del Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela, órgano que autorizó su separación momentánea del cargo para cumplir funciones ejecutivas en el gabinete de la dignataria encargada.

A lo dicho se añadió el nombramiento del actual ministro de Obras Públicas, Juan José Ramírez, como vicepresidente sectorial de Obras Públicas. En Venezuela existen las llamadas vicepresidencias sectoriales, subordinadas a la Vicepresidencia Ejecutiva, que se encargan de coordinar las políticas desarrolladas por ministerios con competencias similares. Por lo general, las vicepresidencias sectoriales están a cargo de alguno de los titulares de las carteras involucradas. (Información DW y RT).