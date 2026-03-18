Irán venga la muerte de su ministro de Inteligencia con ola de misiles sobre objetivos vinculados a EE.UU

–(Imagen misiles hacia Israel, redes sociales). La 63.ª oleada de ataques con misiles lanzada por Irán este miércoles fue dedicada a la memoria del fallecido ministro de Inteligencia, Esmaeil Khatib, y de otros mártires de los servicios de inteligencia, anunció el Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica (CGRI) en un comunicado.

Se precisó que la oleada de ataques tuvo como objetivo «instalaciones petroleras vinculadas a Estados Unidos» en la región. Las autoridades iraníes difundieron además un video del lanzamiento de los misiles.

#ÚLTIMAHORA ???? Irán honra la memoria de su ministro de Inteligencia con ola de misiles sobre objetivos vinculados a EE.UU.https://t.co/oBL1iqRXk5 pic.twitter.com/tE59lIYArv — RT en Español (@ActualidadRT) March 18, 2026

El texto del CGRI enfatiza que Irán no buscaba expandir el conflicto a las instalaciones energéticas para no dañar la economía de los países vecinos, pero que la agresión a sus propias infraestructuras le ha obligado a cambiar las reglas del juego.

«La República Islámica de Irán no tenía intención alguna de extender la guerra a las instalaciones petroleras, ni deseaba perjudicar las economías de los países amigos y vecinos. Sin embargo, con la agresión del enemigo contra nuestra infraestructura energética, hemos entrado de hecho en una nueva fase de la guerra», reza el comunicado.

El ministro de Inteligencia iraní murió en un ataque israelí

El presidente iraní, Mosoud Pezeshkian, informó que Esmaeil Khatib murió junto con otros altos cargos en un atentado que también costó la vida a miembros de sus familias y equipos.

El mandatario trasladó sus condolencias al «gran pueblo de Irán» por la muerte de «dos miembros del gabinete, el secretario del Consejo Supremo de Seguridad Nacional y comandantes militares y de la milicia Basij».

Asimismo, aseguró que la senda marcada por los dirigentes que han fallecido «continuará con más firmeza que nunca».

Israel había anunciado esta jornada la muerte del alto cargo iraní en el marco de la ofensiva contra la nación persa y Hezbolá. Las FDI precisaron en un comunicado que Khatib perdió la vida en un «ataque selectivo en Teherán» basado en información de inteligencia y se refirieron al ministerio bajo su mando como la principal organización de espionaje iraní, acusándolo de mantener supuestas operaciones encubiertas en todo el mundo.

Asesinato de altos cargos iraníes

Este martes, Katz anunció que el secretario del Consejo Supremo de Seguridad Nacional iraní, Ali Larijani, murió en un ataque de las fuerzas israelíes.

Asimismo, en los ataques israelíes de este martes falleció el comandante de la milicia Basij, Gholamreza Soleimani.

Paralelamente, la oficina del primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, publicó una fotografía en la que el mandatario aparece dando la orden de matar a altos cargos iraníes.

La madrugada de este miércoles, Teherán llevó a cabo un ataque masivo contra territorio israelí como venganza por el asesinato de Ali Larijani. (Información RT).