Bogotá entrega nueva dotación escolar: más de 1.200 estudiantes de Fontibón son beneficiados

Foto: Alcaldía Local de Fontibón

La Alcaldía Local de Fontibón, a través del Fondo de Desarrollo Local, inició esta semana una amplia entrega de dotación pedagógica y mobiliario escolar para fortalecer los ambientes de aprendizaje en las instituciones educativas de la localidad. De esta forma se está avanzando en el compromiso de mejorar la calidad educativa y el bienestar de la comunidad estudiantil.

Durante la jornada, la dotación llegó a los colegios Villemar El Carmen, Rodrigo Arenas Betancourt y Pablo Neruda, los cuales recibieron mobiliario escolar, material pedagógico y elementos lúdicos, recreativos y ambientales que fortalecerán el desarrollo integral de niñas, niños y adolescentes.

Estos recursos fueron definidos de acuerdo con las necesidades priorizadas por las instituciones educativas y buscan mejorar la comodidad, funcionalidad y seguridad de los espacios pedagógicos.

Compromiso con la educación y el bienestar de Fontibón

Esta iniciativa beneficia directamente a cerca de 1.200 estudiantes de la localidad, quienes contarán con aulas más equipadas, ambientes más cómodos y herramientas adecuadas para potenciar su aprendizaje, el juego pedagógico y los procesos de formación integral.

La entrega continuará en otras jornadas que se realizaran en diferentes colegios del territorio, consolidando resultados concretos de gestión y fortaleciendo la infraestructura educativa local.

Gestión que avanza y entrega resultados

Con estas acciones, la Alcaldía Mayor de Bogotá y la Secretaría Distrital de Gobierno, en articulación con la Alcaldía Local de Fontibón, reafirman su liderazgo en el mejoramiento de las condiciones educativas, promoviendo entornos más adecuados, seguros y estimulantes para el desarrollo académico y emocional de la comunidad educativa.

La localidad avanza con hechos, fortaleciendo la educación como eje fundamental del bienestar y la construcción de futuro para niñas y niños de Fontibón.