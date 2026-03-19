La Unidad Móvil Agencia de Empleo estará en el Centro Comercial Nuestro Bogotá hasta el 21 de marzo

Foto: Portal Bogotá – Sergio Grandas Medina.

La Agencia Distrital de Empleo de Bogotá, a través de su Unidad Móvil de Atención llega a las localidades y barrios para acercar a los bogotanos y bogotanas que están en búsqueda de empleo, cursos de hoja de vida y otros servicios para que conectes con el mundo laboral. Asiste desde el lunes 16 al sábado 21 de marzo de 2026, al Centro Comercial Nuestro Bogotá en Suba, en el noroccidente de Bogotá. Además, accede a más de 1.900 vacantes laborales disponibles con empresas aliadas. ¡Lleva tu hoja de vida, documento de identidad y accede gratis!

Unidad Móvil de Atención de la Agencia Distrital de Empleo de Bogotá en Centro Comercial Nuestro Bogotá de Engativá

¿Vives en norocciente de Bogotá y estás buscando empleo? ‘Bogotá, mi Ciudad, mi Casa’ el futuro laboral mejor es posible. Esta vez no tienes que ir lejos: el Empleo sobre Ruedas llega a ti. Accede a vacantes disponibles con la Unidad Móvil de Atención.

Asiste desde el lunes 16 al sábado 21 de marzo de 2026 y accede gratis a:

Accede a más de 1.900 vacantes laborales disponibles con empresas aliadas.

Ofertas de formación.

Conexión a puestos de trabajo y vacantes laborales con ‘Talento Capital’.

Asesoría para tu hoja de vida y empresarios/as.

Registro de hoja vida en la plataforma de la Agencia Distrital de Empleo de Bogotá.

Cargos disponibles y vacantes disponibles con ‘Talento Capital’ en Bogotá, hasta el sábado 21 de marzo de 2026

Hay puestos de trabajo con salarios que van desde uno hasta nueve salarios mínimos mensuales legales vigentes, varios cargos no exigen sin experiencia requerida y otros que solicitan hasta ocho an?os de trayectoria, lo que permite que personas en distintas etapas de su vida laboral encuentren una opcio?n acorde a sus expectativas. Estas son algunas de las oportunidades laborales:

Analista de no?mina.

Auxiliar administrativo.

Desarrolladores front.

Ejecutivo (a) empresario micro pequen?o.

Desarrolladora (o) interfaz de usuario frontend.

Cienti?fica (o) de datos React.

Cienti?fica (o) de datos GCP.

Desarrolladora (o) mo?vil GCP.

Desarrollador frontend Docker.

Cienti?fica (o) de datos Docker.

Asistente contable.

Administradora (o) de Azure.

Coordinadora (o) de proyectos TI.

Auxiliar de SST.

Ejecutiva (o) de televentas.

Ingeniera (o) de software.

Ingeniero (a) QA automatizado.

Li?der te?cnico .NET

Encargada (o) de compras.

Analista de cartera.

Auditora (o) interno.

Consultora (o) financiero.

Gestora (o) bilingu?e.

Analista de contratacio?n.

Especialista en anali?tica avanzada.

Administradora (o) de VMware.

Especialista en cloud security.

Especialista en API management.

Scrum master.

Especialista en redes y comunicaciones.

Administradora (o) de redes.

Li?der te?cnico Java.

Consultora (o) en transformacio?n digital.

Ingeniera (o) de virtualizacio?n.

Gerente de apoyo administrativas.

Jefe de tareas administrativas.

Jefe de planeacio?n financiera.

Analista de cartera senior.

Asesor (a) comercial externo.

Representante de ventas institucionales.

Especialista en implementar comerciales.

KAM grandes superficies.

Coordinadora (o) cumplir comerciales.

Arquitecta (o) de soluciones.

Consultora (o) BI.

Operario (a) de plancha.

Supernumerario (a).

Supervisor (a) de punto de venta.

Asistente HSEQ SST.

Especialista de Trade Marketing.

Me?dico (a) veterinario (a).

Asesores de ventas telefo?nicas.

Abogada (o) inmobiliario.

Agente de call center bilingu?e.

Te?cnico (a) meca?nico.

Te?cnico (a) carrocero.

Administrador (a) restaurante punto.

Operadora (o) de medios tecnolo?gicos.

Motorizados.

Manejador canino.

Jefe de riesgo.

Te?cnicos meca?nicos.

Operador de bus.

Asiste al Centro Comercial Nuestro Bogotá, ubicado en la carrera 86 #55A-75 de la localidad de Engativá. La Unidad Móvil de Atención prestará servicios con horarios de lunes a viernes, de 8:00 a. m. a 4:00 p. m., y el sa?bado, de 8:00 a. m. a 12:00 m.

La unidad está equipada como una oficina itinerante de la Agencia Distrital de Empleo de Bogotá, con rampa de acceso para personas con movilidad reducida, carpas, sillas, televisor, cabina de sonido y paneles solares. Allí, los asistentes podrán registrar su hoja de vida, recibir orientación personalizada, postularse a vacantes y participar en procesos de selección en tiempo real.

La Unidad Móvil de atención de la Agencia Distrital de Empleo de Bogotá recorrerá la capital en sus localidades cada semana. Para conocer la programación y vacantes disponibles a las que puedes postularte desde este espacio, puedes consultar en Portal Bogotá, ingresando a: https://bogota.gov.co/tag/trabajo-si-hay-en-bogota

Para acceder a las vacantes laborales de ‘Talento Capital’ y servicios de la Agencia Distrital de Empleo de Bogotá y la Secretaría Distrital de Desarrollo Económico (SDDE), no se requieren intermediarios o pago de dineros. Evita estafas.