Defensoría y Acnur redefinen estrategia conjunta frente a la agudización de la crisis humanitaria en Chocó

–Con el propósito de priorizar la protección de las comunidades más vulnerables en Chocó, la Defensoría del Pueblo se reunió en su sede regional de Quibdó con Simone Schwartz, representante adjunta de Protección de la Agencia de la ONU para los Refugiados en Colombia (Acnur).

El encuentro tuvo como eje la redefinición de estrategias de intervención frente a la compleja situación que atraviesa el departamento en los primeros meses de 2026, con énfasis en la necesidad de mejorar la respuesta coordinada de toda la institucionalidad estatal.

La Defensoría expuso a Schwartz y su comitiva el estado de los derechos humanos en las cinco subregiones del departamento: Darién, Litoral Pacífico, Atrato, Baudó y San Juan. La entidad enfatizó en la necesidad de priorizar zonas donde la presión de grupos armados ilegales —el Clan del Golfo (autodenominado Ejército Gaitanista de Colombia, EGC) y la guerrilla del ELN (Ejército de Liberación Nacional)— ha generado necesidades de respuesta rápida.

El análisis profundizó también en la naturaleza de los confinamientos atípicos y prolongados, fenómenos que restringen la autonomía de comunidades campesinas, indígenas y afrocolombianas, y que han derivado en una crisis humanitaria que exige atención urgente y medidas estructurales.

Otro punto tratado fue la gestión para restablecer el convenio con Acnur en la atención a población en movilidad humana. Este acuerdo busca potenciar la figura de las defensoras y los defensores comunitarios, claves en la protección de los derechos de quienes transitan por corredores críticos a causa del conflicto armado y en el monitoreo de desplazamientos forzados, confinamientos y otras problemáticas, particularmente en zonas de difícil acceso.

La Defensoría del Pueblo logró consolidar una alianza con el organismo internacional que permitirá optimizar los mecanismos de alerta temprana y respuesta en terreno, fortalecer la presencia institucional en áreas alejadas y garantizar que la asistencia humanitaria llegue de manera efectiva a la población confinada.

El encuentro concluyó con la definición de una hoja de ruta para el fortalecimiento del trabajo humanitario conjunto durante lo que resta de 2026.