Guerra en Medio Oriente: Trump amenaza con «volar por los aires» el yacimiento de gas natural más grande del mundo

–El presidente de EE.UU., Donald Trump, amenazó con «volar por los aires» South Pars –el segmento iraní del yacimiento de gas natural más grande del mundo, compartido con Catar al otro lado del golfo Pérsico– si Teherán vuelve a atacar la infraestructura energética catarí.

«En caso [de un ataque iraní contra Catar] EE.UU., con o sin la ayuda o el consentimiento de Israel, volará por los aires la totalidad del yacimiento de gas de South Pars con una fuerza y un poder que Irán nunca ha visto ni presenciado antes», escribió el mandatario este miércoles en Truth Social.

En la misma línea, Trump indicó que no desea autorizar «este nivel de violencia y destrucción debido a las implicaciones a largo plazo que tendría para el futuro de Irán», pero si el gas natural licuado de Catar vuelve a ser atacado, no dudará en hacerlo.

Al referirse a la ofensiva lanzada el miércoles por Israel contra South Pars, indicó que fue una respuesta violenta motivada por la «ira» ante la situación regional y aseguró que el Estado hebreo no llevará a cabo más ataques contra el yacimiento, de «enorme importancia y valor», a menos que Teherán «decida imprudentemente atacar a un país totalmente inocente, en este caso Catar». Asimismo, afirmó que no tenía conocimiento alguno de ese ataque, de la misma manera que el Gobierno catarí «no tenía la menor idea de que fuera a producirse».

Operation Epic Fury stands as a reminder of what the United States military uniquely delivers: the ability to project power on a global scale with speed, surprise, precision, and overwhelming force when and where our nation requires it. pic.twitter.com/RRqjK6trhs — U.S. Central Command (@CENTCOM) March 18, 2026

TRADUCCIÓN: Comando Central

La Operación Furia Épica es un recordatorio de lo que el ejército de los Estados Unidos ofrece de manera única: la capacidad de proyectar poder a escala global con velocidad, sorpresa, precisión y fuerza abrumadora cuando y donde nuestra nación lo requiere.

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Varias secciones de South Pars se cerraron después de los bombardeos. Los tramos en cuestión fueron puestos fuera de servicio para controlar el incendio y evitar la propagación del fuego. Posteriormente, se informó que la situación sobre el terreno estaba bajo control, mientras los equipos de bomberos procedían con la extinción de las llamas.

Más tarde, las autoridades cataríes denunciaron un «brutal ataque iraní» contra la ciudad industrial de Ras Laffan, uno de los complejos de gas natural licuado más importantes en el territorio catarí. La empresa estatal de petróleo y gas del país árabe informó que los hechos derivaron en incendios que generaron «daños considerables» en las instalaciones; no obstante, «todo el personal está a salvo y hasta el momento no se han reportado víctimas».

U.S. forces continue to neutralize threats posed by the Iranian regime. pic.twitter.com/2nDr6G28Eg — U.S. Central Command (@CENTCOM) March 18, 2026

TRADUCCIÓN: Comando Central

Las fuerzas estadounidenses continúan neutralizando las amenazas planteadas por el régimen iraní.

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A su vez, los Cuerpos de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán enfatizaron que Teherán no buscaba expandir el conflicto a las instalaciones energéticas para no dañar la economía de los países vecinos, pero que la agresión a sus propias infraestructuras ha obligado a cambiar las reglas del juego. (Información RT).