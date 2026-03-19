Este jueves 19 de marzo hay dos convocatorias de empleo en Bogotá

Accede a 420 vacantes para operadores de cine y auxiliares de confitería, auxiliares de bodega para el aeropuerto, auxiliares de enfermería y representante de ventas tienda a tienda con la Agencia Distrital de Empleo de Bogotá este jueves 19 de marzo de 2026. La estrategia ‘Talento Capital’ de la Secretaría Distrital de Desarrollo Económico (SDDE) llega con dos Ferias de Empleo, una presencial y otra con postulación virtual.

La Secretaría Distrital de Desarrollo Económico, con su estrategia ‘Talento Capital’ lidera dos Ferias de Empleo enfocadas a personas con formación desde bachillerato y con o sin experiencia previa.

¿Cómo aplicar?

Feria de Empleo presencial con 400 vacantes de ‘Talento Capital’ en Bogotá

Accede a 400 vacantes para operadores de cine y auxiliares de confitería, auxiliares de bodega para el aeropuerto y auxiliares de enfermería, a través de la Agencia Distrital de Empleo de Bogotá y las empresas aliadas ACTIVOS S.A.S. y SERVIOLA S.A.S ¿Te interesa?

Detalles de las vacantes:

Nivel educativo: Desde bachilleres y técnicos en auxiliar de enfermería.

Con o sin experiencia (según el cargo).

Asiste este jueves 19 de marzo de 2026 de 9:00 a. m. a 1:00 p. m. en la calle 70A # 9-39, barrio Quinta Camacho, aledaño del Carulla, junto a la Academia Teatro Charlotte.

Lleva tu hoja de vida y documento de identificación.

Confirma tu asistencia en el formulario habilitado por la Secretaría Distrital de Desarrollo Económico (SDDE), haciendo clic o ingresando aquí.

Feria de Empleo virtual con 20 vacantes de ‘Talento Capital’ en Bogotá

Accede a 20 vacantes para representante de ventas tienda a tienda de preventa y supernumerario, a través de la Agencia Distrital de Empleo de Bogotá y la empresa aliada EFICACIA S.A.S ¿Te interesa?

Detalles de las vacantes:

Nivel educativo : Bachiller

Experiencia : Mínimo 1 año en ventas TAT o trabajo de campo

Requisitos y funciones:

Conocimiento de rutas y zonas geográficas.

Orientación a resultados y servicio al cliente.

Licencia de conducción vigente (moto y/o carro según la ruta).

Postúlate de manera virtual, este jueves 19 de marzo de 2026 de 10:00 a. m. a 11:30 a. m.

Confirma tu asistencia en el formulario habilitado por la Secretaría Distrital de Desarrollo Económico (SDDE), haciendo clic o ingresando aquí.

Conéctate a la entrevista de manera virtual, a través del aplicativo Teams, haciendo clic aquí.