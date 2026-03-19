Nueve representantes se posesionaron para conformar el nuevo Consejo Consultivo LGBTI de Bogotá

Foto: Alcaldía Mayor de Bogotá – Honower Garzón.

Este miércoles 18 de marzo de 2026, y luego del proceso electoral que se llevó a cabo a inicios de 2026, los nueve representantes elegidos por la ciudadanía tomaron posesión ante el alcalde Mayor de Bogotá, Carlos Fernando Galán, para conformar el nuevo Consejo Consultivo LGBTI de Bogotá 2026-2028.

Durante su periodo se encargarán de hacerle seguimiento a la Política Pública LGBTI de la ciudad, así como de analizar las principales necesidades para el reconocimiento, restablecimiento y garantía de los derechos de los sectores sociales LGBTI, en un trabajo articulado con la Administración distrital.

“Desde esta administración queremos reconocer la importancia de los liderazgos ciudadanos en el camino para reivindicar derechos en nuestra ciudad. Lo logrado en Bogotá no habría sido posible sin ustedes, sin lugar a dudas. El evento en el que estamos hoy demuestra cómo la ciudad ha establecido espacios de participación e incidencia para los grupos diversos y poblaciones”, expresó el alcalde Carlos Fernando Galán.

El mandatario Distrital también resaltó que para esta administración “es vital conocer a la población que hace parte de los sectores sociales LGBTI, que atendemos por medio de acciones de política pública y servicios sociales. Así podemos entender el déficit que existe aún en atención, el estado de la garantía de derecho y las acciones de mejora que podemos y debemos implementar para garantizar todos los derechos”.

Los nuevos consejeros y consejeras representarán las categorías de orientación sexual e identidad de género de lesbianas, gays, bisexuales y trans, así como de los derechos a la vida y la seguridad, la educación, la salud y el trabajo, y la participación y la cultura.

Los nuevos representantes deberán cumplir, entre otras funciones, con las siguientes responsabilidades: estudiar y dar seguimiento a las sentencias —pasadas y futuras— relacionadas con los derechos de los sectores sociales LGBTI en el país, formulando las recomendaciones pertinentes para su cumplimiento; velar por la aplicación de los tratados suscritos por el Estado colombiano en materia de derechos humanos; y recoger las propuestas de personas y organizaciones LGBTI para presentarlas ante entidades distritales y locales, la Defensoría del Pueblo y la Personería de Bogotá.

“En Bogotá avanzamos en la consolidación de un modelo integral de garantía de derechos para los sectores sociales LGBTI. Reconocemos la labor del Consejo Consultivo LGBTI saliente y le damos la bienvenida al nuevo Consejo para el periodo 2026–2028, reafirmando la participación como pilar fundamental de la política pública. Con esto, la ciudad continúa posicionándose como referente en la implementación de políticas públicas que no solo responden a prevenir las violencias, sino que trabajan en garantizar una ciudad libre de discriminación, en las que todas las personas puedan ser”, destacó Ursula Ablanque Mejía, secretaria Distrital de Planeación.

Los nueve consejeros fueron elegidos por voto popular en una jornada electoral a inicios de este año, la cual fue liderada por el Instituto Distrital de la Participación y Acción Comunal (IDPAC), a través del Sistema de Votación Electrónica Ciudadana – VOTEC.

Conoce a los consejeros y las consejeras 2026-2028