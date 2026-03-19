GOBIERNO Y OPOSICION

Promover la prosperidad general Garantizar la efectividad de los principios, derechos y deberes consagrados en la Constitución; Asegurar la convivencia pacífica y la vigencia de un orden justo. Proteger a todas las personas residentes en Colombia, en su vida, honra, bienes, creencias y demás derechos y libertades. Asegurar el cumplimiento de los deberes sociales del Estado y de los particulares.

Conforme a la Constitución los partidos y organizaciones políticas con personería jurídica que no hagan parte del gobierno se pueden declarar en oposición.

La oposición no es necesariamente para oponerse a todo lo que programe o proponga o ejecute el gobierno. No es el palo en la rueda que debe torpedear todo lo que haga el gobierno.

A la oposición no se le puede otorgar el derecho a que sea “palo porque bogas y palo porque no bogas” que recuerda “El abuso de castigar a personas a mover barcos a base de remar. Se atizaba a los reos con latigazos, les daban golpes o palos, remaran o no. Significa que hagas lo que hagas siempre habrá quien te critique”.

Según el estatuto de la oposición, los que discrepen del Gobierno lo deben hacer de manera pacífica, respeto al orden, a la vida, a los bienes públicos y privados. No está permitida la protesta violenta, la destrucción, la siembra del caos, el incendio de bienes privados o públicos, la toma de bienes o espacios públicos para organizar desmanes, asonadas, revoluciones violentas, destrozos, agresiones a las autoridades, incendios a vehículos, toma de rehenes, asesinatos de quienes no apoyan el desorden.

La oposición tiene derecho al control político, sin mentir, sin inventar falsos positivos y permite la proposición de alternativas, el disenso, la crítica, para mejorar lo que hace el gobierno o para que el gobierno no haga lo que no debe hacer porque violaría la Constitución y las leyes.

Las organizaciones políticas que no ganen las elecciones para la pròxima presidencia deben comprometerse a ejercer el derecho a la oposición en términos de critica pacifica, sin violencia, sin destrucción.

El pueblo espera que se hagan los pronunciamientos del caso para tener fe en que lograremos una sana convivencia política y de progreso.

Su amigo, abogado y profesor

Carlos Fradique-Méndez