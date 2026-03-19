Sindicato de Ecopetrol exige a junta directiva retirar a Ricardo Roa de la presidencia de la empresa

–Bajo el argumento de que los señalamientos y las múltiples investigaciones que actualmente cursan en contra del presidente Ricardo Roa agravan la situación de la empresa y generan riesgos que de materializarse pueden afectar aún más su adecuado funcionamiento, la Unión Sindical Obrera (USO) exigió a la junta directiva retirar a Ricardo Roa de la presidencia de la empresa.

En un comunicado, el sindicato de trabajadores «exige al máximo órgano de dirección y gobierno corporativo de la compañía que proceda a apartar del cargo al presidente de Ecopetrol, en cumplimiento de su deber fundamental de proteger los intereses de la empresa más importante de los colombianos».

Y añade: «Como organización sindical, reconocemos la presunción de inocencia del ciudadano Ricardo Roa. Sinembargo, consideramos que la situación actual exige actuar con total transparencia y apego a los principios éticos, permitiendo que el presidente Ricardo Roa concentre todos sus esfuerzos en su defensa ante las autoridades competentes, en el marco de las investigaciones penales, disciplinarias y administrativas en curso».

En el escrito, la Unión Sindical Obrera (USO) reconoce el importante avance en el modelo de relacionamiento

Empresa—Sindicato logrado con la actual administración, así como la voluntad política de su presidente,

lo cual ha permitido alcanzar acuerdos relevantes en beneficio y mejoramiento de la calidad de vida de

las personas trabajadoras de la empresa y sus familias.

No obstante, subraya, el entorno retador de la industria plantea grandes desafíos a la compañía y el momento exige grandes esfuerzos para lograr la sostenibilidad de mediano y largo plazo, para ello Ecopetrol S.A. debe diseñar una reingeniería financiera que asegure los recursos necesarios para fortalecer la línea de negocio tradicional de hidrocarburos, desarrollando una campaña exploratoria de alta potencialidad para adicionar nuevas reservas de gas natural y petróleo, aplicar las tecnologías necesarias para aumentar el factor de recobro en los campos maduros, y gestionar ante el gobierno el trámite de las licencias ambientales para el desarrollo de sus proyectos.

Avierte que los señalamientos y las múltiples investigaciones que actualmente cursan en contra del presidente

Ricardo Roa agravan la situación de la empresa y generan riesgos que de materializarse pueden afectar

aún más su adecuado funcionamiento, así como el cumplimiento de la estrategia empresarial que requiere Ecopetrol y el País.

«En consideración a estos hechos, la Unión Sindical Obrera USO, exige al máximo órgano de dirección y gobierno corporativo de la compañía que proceda a apartar del cargo al presidente de Ecopetrol, en cumplimiento de su deber fundamental de proteger los intereses de la empresa más importante de los colombianos».