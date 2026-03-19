Israel ataca por primera vez barcos de la Marina iraní en el mar Caspio (VIDEO)

–Las Fuerzas de Defensa de Israel informaron este jueves que aviones de combate de la Fuerza Aérea, guiados por información de inteligencia naval y militar, atacaron «infraestructura clave» de la Marina iraní en el mar Caspio, alcanzando instalaciones portuarias y de base donde estaban estacionadas «decenas» de embarcaciones, entre ellas barcos lanzamisiles y lanchas de guardia.

Según el comunicado, entre los blancos impactados figuran buques lanzamisiles equipados con sistemas de vigilancia aérea y misiles antisubmarinos, un centro de mando portuario desde el que se controlaban las operaciones navales en el Caspio y estructuras centrales de reparación y mantenimiento.

El Ejército calificó la acción como uno de los ataques «más significativos» desde el inicio de la operación Rugido del León y afirmó que la ofensiva «merma» la capacidad del régimen iraní y el control de su Marina en esa zona. (Información RT).