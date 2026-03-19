Casa Blanca mezcla videos de sus ataques a Irán con Bob Esponja, GTA y ‘Iron Man’ ¿Cuál es la razón?

–(Captura de pantalla-The White House). El Gobierno de Estados Unidos ha roto con décadas de sobriedad en el modo en que la Casa Blanca vende la guerra, al difundir montajes de ataques contra Irán editados como clips de TikTok, mezclando imágenes reales de misiles con escenas de películas como ‘Top Gun’, ‘Iron Man’ o ‘Gladiador’, así como videojuegos y jugadas de la NFL y la MLB, reporta Politico citando fuentes anónimas.

OPERATION EPIC FURY • Destroy Iran’s missile arsenal.

• Destroy their navy.

• Ensure they NEVER get a nuclear weapon. Locked in. pic.twitter.com/ika3MMJmZT — The White House (@WhiteHouse) March 6, 2026

A diferencia de presidentes anteriores, cuya estrategia de comunicación sobre conflictos en curso se limitaba a ruedas de prensa y discursos solemnes, el equipo de Donald Trump opera en un ecosistema dominado por memes que exasperan a legisladores y exmilitares. Pero las administraciones anteriores no vivieron en la era de los chats grupales incesantes, TikTok y la inteligencia artificial, como bien remarca el medio.

En solo cuatro días estos videos lograron «más de 3.000 millones de impresiones» —comentó un alto funcionario de la Casa Blanca—, una cifra que «supera cualquier cosa» de este segundo mandato de Trump. El objetivo es captar a «mucha gente joven» que pueda sentirse inclinada a mostrar «cierto apoyo» a la guerra, afirmó.

JUSTICE THE AMERICAN WAY. ??? pic.twitter.com/0502N6a3rL — The White House (@WhiteHouse) March 6, 2026

«Aquí estamos, dándole duro a unos memes bien cabrones, colega», dijo un segundo funcionario, que también participa activamente en la producción de videos.

«Qué demonios está pasando»

En paralelo, el secretario de Guerra estadounidense, Pete Hegseth, ha adoptado en el Pentágono un tono similar al de las redes, hablando de «no dar cuartel, sin piedad para nuestros enemigos», y calificando de «estúpidas» las reglas para los enfrentamientos bélicos.

Will not stop until the objectives are met. Unrelenting. Unapologetic. ? pic.twitter.com/iM9fqjn1zc — The White House (@WhiteHouse) March 5, 2026

Una opinión muy distinta tiene el excomandante de las fuerzas estadounidenses en Europa, Ben Hodges, que considera que esta estrategia trivializa el conflicto y «se desvincula de la realidad», advirtiendo que los aliados se preguntan «qué demonios está pasando» en Washington.

Pese al aparente éxito de audiencia, los sondeos no acompañan ese relato: una encuesta de YouGov indica que un 56 % de los estadounidenses desaprueban la gestión de Trump en Irán, mientras mediciones de Reuters/Ipsos muestran una caída del apoyo entre hombres de 18 a 29 años, parte clave de su base, en un contexto en el que incluso figuras afines como el ‘podcaster’ Joe Rogan califican la guerra de «locura» y hablan de seguidores que se sienten «traicionados». (Información RT).