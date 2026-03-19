Operativo en Chapinero recupera 1.500 m² de espacio público en Las Delicias

Foto: Alcaldía Local de Chapinero.

La Alcaldía Local de Chapinero, en articulación con diferentes entidades distritales, llevó a cabo un operativo integral de recuperación del espacio público y limpieza ambiental en la Quebrada Las Delicias.

Durante el operativo se desmontaron cuatro cambuches que ocupaban de manera indebida el espacio público. Asimismo, se realizó una intervención integral de limpieza y mantenimiento dentro de la fuente hídrica, contribuyendo a la recuperación ambiental del sector.

Como resultado de la jornada, se recuperaron aproximadamente 1.515 metros cuadrados de espacio público y se recolectaron 7 m³ de residuos sólidos mixtos, además de 4 metros cúbicos adicionales retirados directamente de la quebrada, mejorando significativamente las condiciones del entorno y aportando a la protección de este importante ecosistema urbano.

Estas acciones hacen parte de la estrategia de recuperación y protección del espacio público liderada por el alcalde Mayor de Bogotá, Carlos Fernando Galán, que busca garantizar entornos seguros, sostenibles y ordenados para toda la ciudadanía, mediante la intervención integral y articulada de las entidades del Distrito.

Si requieres hacer procesos de renovación de local, empresa, comercio, emprendimiento o de tu casa, de muebles u otros enseres, agenda con el operador de aseo para programar la recolección de los muebles viejos, colchones, otros elementos voluminosos y escombros en la puerta de tu negocio o comercio. Llama a la Línea 110.

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También puedes ayudar a reportar puntos críticos a través de los canales oficiales, para mantener los espacios públicos de Bogotá limpios, seguros y en condiciones dignas.