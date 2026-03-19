Secretaría de Movilidad ha intensificado acciones para prevenir siniestros o accidentes viales en Bogotá

Foto: Alcaldía Mayor de Bogotá.

En las últimas 24 hora, siete personas perdieron la vida en siniestros o accidentes viales. Todas muertes evitables. Entre el 1 de enero y el 18 de marzo, 133 personas han perdido la vida en siniestros viales, lo que representa un incremento del 21 % frente al mismo periodo del año anterior, una tendencia preocupante.

La siniestralidad vial es una crisis de salud pública que afecta a toda la sociedad. Las principales víctimas fatales son los actores viales más vulnerables: motociclistas (44 %), peatones (38 %) y ciclistas (15 %).

El aumento en la mortalidad de motociclistas supera el 60 % frente al año anterior. Continúan siendo el actor vial con mayor número de fallecidos, principalmente en siniestros que involucran vehículos de carga, livianos, objetos fijos y caídas.

Así mismo, los motociclistas también están involucrados en el 60 % de las fatalidades de peatones y ciclistas.

Desde la Secretaría Distrital de Movilidad (SDM) se han intensificado las acciones de control, las intervenciones en infraestructura y las estrategias pedagógicas para reducir el riesgo.

Estas medidas han demostrado ser efectivas: en el 2025 se redujo en 3,8 % la siniestralidad vial con fatalidad.

Pero esto no es suficiente sin la corresponsabilidad ciudadana. No exceder el límite de velocidad, respetar las normas de tránsito, no conducir en estado de embriaguez, son decisiones que priorizan la vida.

Este puente festivo de San José y la Semana Santa son fechas históricamente críticas para Bogotá en términos de siniestralidad vial, por eso, la Secretaría Distrital de Movilidad (SDM) hace un llamado urgente a la corresponsabilidad de toda la ciudadanía. Cada decisión en la vía puede marcar la diferencia entre la vida y la muerte.