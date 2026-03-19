Resultados de las loterías y chances de este jueves 19 de marzo de 2026 en Colombia
–Los siguientes son los resultados de las loterías y chances que jugaron este jueves 19 de marzo de 2026 en el territorio colombiano:
Dorado
Mañana 7434 – La 5ta 3 – Tarde 8662 – La 5ta 6
Culona
Día 3560 – Noche
Astro Sol
9392 – Signo Libra
Pijao de Oro
5081 – La 5ta 8
Paisita
Día 1191 – La 5ta 3 – Noche 7691
Chontico
Día 5359 – La 5ta 6 – Noche
Cafeterito
Tarde 0108 – La 5ta 4 – Noche
Sinuano
Día 9645 – La 5ta 6 – Noche
Cash Three
Día 752 – Noche
Play Four
Día 9860 – Noche
Samán
Día 9229
Caribeña
Día 6687 – La 5ta 7 – Noche
Motilón
Tarde 2476 – La 5ta 2 – Noche
Fantástica
Día 1998 – La 5ta 0 – Noche
Antioqueñita
Día 5135 – La 5ta 9 – Tarde 8971 – La 5ta 8