¿Sabe qué pasa con ese papelito que tira en la calle? Evite emergencias en época de lluvias
Foto: Acueducto de Bogotá.
La Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá (EAAB) invita a las bogotanas y bogotanos para que desde sus hogares, comercios y sitios de trabajo o estudio, se unan a mitigar el riesgo de encharcamientos e inundaciones en la ciudad, en temporada de lluvias. ¡No arrojes papeles, envoltorios y otros a las calles, entre todos prevenimos emergencias!
Durante las temporadas de lluvias en la capital, los papeles, envoltorios, basuras y otros pequeños residuos que son arrojados en las calles y vías de la ciudad, terminan obstruyendo las redes de alcantarillado.
Cinco recomendaciones para evitar inundaciones y encharcamientos en Bogotá
- No taponar los sumideros (estructuras que recogen el agua lluvia en las calles) con escombros u objetos que impidan la recolección normal del agua.
- Al barrer el frente de las viviendas, recoger los residuos y basuras en bolsas bien cerradas y no dejarlas cerca de los sumideros.
- Tener en cuenta los horarios indicados por el operador de aseo para sacar la basura.
- No arrojar grasas ni aceite de cocina usado por el lavaplatos.
- Los preservativos, toallas higiénicas, pañitos húmedos o pañales deben depositarse en la caneca, nunca en el sanitario.
En la capital ‘No es negociable’ arrojar residuos, escombros, muebles, llantas y otros elementos de gran tamaño en el espacio público.
Si requieres hacer procesos de renovación de local, empresa, comercio, emprendimiento o de tu casa, de muebles u otros enseres, agenda con el operador de aseo para programar la recolección de los muebles viejos, colchones, otros elementos voluminosos y escombros en la puerta de tu negocio o comercio. Llama a la Línea 110.