¿Sabe qué pasa con ese papelito que tira en la calle? Evite emergencias en época de lluvias

Foto: Acueducto de Bogotá.

La Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá (EAAB) invita a las bogotanas y bogotanos para que desde sus hogares, comercios y sitios de trabajo o estudio, se unan a mitigar el riesgo de encharcamientos e inundaciones en la ciudad, en temporada de lluvias. ¡No arrojes papeles, envoltorios y otros a las calles, entre todos prevenimos emergencias!

Durante las temporadas de lluvias en la capital, los papeles, envoltorios, basuras y otros pequeños residuos que son arrojados en las calles y vías de la ciudad, terminan obstruyendo las redes de alcantarillado.

Cinco recomendaciones para evitar inundaciones y encharcamientos en Bogotá

No taponar los sumideros (estructuras que recogen el agua lluvia en las calles) con escombros u objetos que impidan la recolección normal del agua.

Al barrer el frente de las viviendas, recoger los residuos y basuras en bolsas bien cerradas y no dejarlas cerca de los sumideros.

Tener en cuenta los horarios indicados por el operador de aseo para sacar la basura.

No arrojar grasas ni aceite de cocina usado por el lavaplatos.

Los preservativos, toallas higiénicas, pañitos húmedos o pañales deben depositarse en la caneca, nunca en el sanitario.

En la capital ‘No es negociable’ arrojar residuos, escombros, muebles, llantas y otros elementos de gran tamaño en el espacio público.

Si requieres hacer procesos de renovación de local, empresa, comercio, emprendimiento o de tu casa, de muebles u otros enseres, agenda con el operador de aseo para programar la recolección de los muebles viejos, colchones, otros elementos voluminosos y escombros en la puerta de tu negocio o comercio. Llama a la Línea 110.