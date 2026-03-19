¿Dónde pagar el impuesto predial Bogotá 2026? Conozca puntos autorizados y bancos
Foto: Secretaría Distrital de Hacienda.
Desde el Portal Bogotá y la Secretaría Distrital de Hacienda (SDH), seguimos entregando información a la ciudadanía para el pago del Impuesto Predial en Bogotá de 2026. Conoce aquí los bancos, puntos de pago y corresponsales bancarios autorizados para el pago del predial.
El Distrito ha puesto a disposición un gran número de canales y puntos autorizados para realizar el pago de este tributo de manera segura y fácil. Estos pagos los puedes hacer a través de la Oficina Virtual, en entidades bancarias de manera presencial o usando los medios electrónicos (como portales bancarios, cajeros electrónicos y corresponsales financieros).
Recuerda que el viernes 17 de abril de 2026, se vence el plazo para pagar el impuesto predial 2026 con un 10 % de descuento.
Bancos, puntos y corresponsales bancarios autorizados para el pago del predial en Bogotá 2026
Elige cualquiera de estos tres mecanismos para pagar los impuestos en Bogotá durante este 2026:
1. En el botón Pagos Bogotá, plataforma digital de pagos de de la Secretaría Distrital de Hacienda, puedes pagar en línea a través de PSE con débito de tu cuenta de ahorros y/o corriente.
Entidades bancarias y financieras habilitadas para el pago virtual desde PSE:
- Bancolombia.
- Davivienda.
- BBVA.
- Banco de Bogotá.
- AV Villas.
- Banco de Occidente.
- Banco Cooperativo Coopcentral.
- Itaú.
- Banco Caja Social.
- Scotiabank Colpatria.
- Bancoomeva.
- Bancamía.
- Banco Pichincha.
- Ban100.
- GNB Sudameris.
- Banco Popular.
- Banco Santander de Negocios Colombia.
- Banco Serfinanza.
- Citibank (clientes corporativos).
- Banco Agrario de Colombia.
- Banco Falabella.
- Banco Mujer.
- Nu Colombia.
- Coltefinanciera.
- Finandina.
- Dale!.
- Confiar Cooperativa Financiera.
- Daviplata.
- JP Morgan (banca corporativa).
- Alianza Fiduciaria.
- RappiPay.
- Banco Unión / Giros y Finanzas.
- Bold.
- Movii.
- Nequi.
- Iris.
- JFK Cooperativa Financiera.
Si seleccionas la opción Otros medios de pago – crédito, se habilitarán únicamente los siguientes bancos:
- Bancolombia.
- Davivienda.
- BBVA.
- Banco de Bogotá.
- Banco AV Villas.
- Banco de Occidente.
Estas entidades también te permiten pagar con tarjeta de crédito VISA y MasterCard; adicionalmente Bancolombia con American Express y Davivienda con Diners.
2. Medios electrónicos bancarios: cajeros electrónicos, canales telefónicos y sitios web así:
Banco de Occidente / Cajeros Grupo Aval / Canal telefónico: 601 390 2058 / Sitio web: www.bancodeoccidente.com.co
- Banco AV Villas / Cajeros Grupo Aval / Canal telefónico: 601 444 1777 / Sitio web: www.avvillas.com.co
- Banco BBVA / Sitio web: www.bbva.com.co – APP BBVA
- Banco Davivienda / Sitio web: www.davivienda.com
Los impuestos predial ?y? de vehículos?también se pueden pagar en los siguientes corresponsales bancarios:
- Grupo AVAL / Cajas de los almacenes Éxito del Grupo Éxito / Corresponsales Grupo Aval
- Banco BBVA / PagaTodo / Corresponsales BBVA PAGATODO
3. Pago presencial en estos bancos autorizados:
- Bancolombia.
- Davivienda.
- BBVA.
- Banco de Bogotá.
- Banco AV Villas.
- Banco de Occidente.
¡Ten en cuenta lo siguiente!
Debes llevar tu factura de impuesto impresa en láser para mejor lectura del código de barras y el pago se reflejará en los siguientes 2 días hábiles, sino ocurre así contacta en el siguiente enlace a los asesores de nuestros canales de atención: https://www.haciendabogota.gov.co/es/sdh/atencion-telefonica