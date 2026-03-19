    • Bogotá

    ¿Dónde pagar el impuesto predial Bogotá 2026? Conozca puntos autorizados y bancos

    Giovanni Alarcón M. Publicado el

    Foto de un funcionario ayudando a un ciudadanoFoto: Secretaría Distrital de Hacienda.

    Desde el Portal Bogotá y la Secretaría Distrital de Hacienda (SDH), seguimos entregando información a la ciudadanía para el pago del Impuesto Predial en Bogotá de 2026. Conoce aquí los bancos, puntos de pago y corresponsales bancarios autorizados para el pago del predial.

    El Distrito ha puesto a disposición un gran número de canales y puntos autorizados para realizar el pago de este tributo de manera segura y fácil. Estos pagos los puedes hacer a través de la Oficina Virtual, en entidades bancarias de manera presencial o usando los medios electrónicos (como portales bancarios, cajeros electrónicos y corresponsales financieros).

    Recuerda que el viernes 17 de abril de 2026, se vence el plazo para pagar el impuesto predial 2026 con un 10 % de descuento.

    Bancos, puntos y corresponsales bancarios autorizados para el pago del predial en Bogotá 2026

    Elige cualquiera de estos tres mecanismos para pagar los impuestos en Bogotá durante este 2026:

    1. En el botón Pagos Bogotá, plataforma digital de pagos de de la Secretaría Distrital de Hacienda, puedes pagar en línea a través de PSE con débito de tu cuenta de ahorros y/o corriente.

    Entidades bancarias y financieras habilitadas para el pago virtual desde PSE:

    • Bancolombia.
    • Davivienda.
    • BBVA.
    • Banco de Bogotá.
    • AV Villas.
    • Banco de Occidente.
    • Banco Cooperativo Coopcentral.
    • Itaú.
    • Banco Caja Social.
    • Scotiabank Colpatria.
    • Bancoomeva.
    • Bancamía.
    • Banco Pichincha.
    • Ban100.
    • GNB Sudameris.
    • Banco Popular.
    • Banco Santander de Negocios Colombia.
    • Banco Serfinanza.
    • Citibank (clientes corporativos).
    • Banco Agrario de Colombia.
    • Banco Falabella.
    • Banco Mujer.
    • Nu Colombia.
    • Coltefinanciera.
    • Finandina.
    • Dale!.
    • Confiar Cooperativa Financiera.
    • Daviplata.
    • JP Morgan (banca corporativa).
    • Alianza Fiduciaria.
    • RappiPay.
    • Banco Unión / Giros y Finanzas.
    • Bold.
    • Movii.
    • Nequi.
    • Iris.
    • JFK Cooperativa Financiera.

    Si seleccionas la opción Otros medios de pago – crédito, se habilitarán únicamente los siguientes bancos:

    • Bancolombia.
    • Davivienda.
    • BBVA.
    • Banco de Bogotá.
    • Banco AV Villas.
    • Banco de Occidente.

    Estas entidades también te permiten pagar con tarjeta de crédito VISA y MasterCard; adicionalmente Bancolombia con American Express y Davivienda con Diners.

    2. Medios electrónicos bancarios: cajeros electrónicos, canales telefónicos y sitios web así:

    Banco de Occidente / Cajeros Grupo Aval / Canal telefónico: 601 390 2058 / Sitio web: www.bancodeoccidente.com.co

    Los impuestos predial ?y? de vehículos?también se pueden pagar en los siguientes corresponsales bancarios:

    • Grupo AVAL / Cajas de los almacenes Éxito del Grupo Éxito / Corresponsales Grupo Aval
    • Banco BBVA / PagaTodo / Corresponsales BBVA PAGATODO

    3. Pago presencial en estos bancos autorizados:  

    • Bancolombia.
    • Davivienda.
    • BBVA.
    • Banco de Bogotá.
    • Banco AV Villas.
    • Banco de Occidente.

    ¡Ten en cuenta lo siguiente!

    Debes llevar tu factura de impuesto impresa en láser para mejor lectura del código de barras y el pago se reflejará en los siguientes 2 días hábiles, sino ocurre así contacta en el siguiente enlace a los asesores de nuestros canales de atención:  https://www.haciendabogota.gov.co/es/sdh/atencion-telefonica

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