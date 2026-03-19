¿Dónde pagar el impuesto predial Bogotá 2026? Conozca puntos autorizados y bancos

Foto: Secretaría Distrital de Hacienda.

Desde el Portal Bogotá y la Secretaría Distrital de Hacienda (SDH), seguimos entregando información a la ciudadanía para el pago del Impuesto Predial en Bogotá de 2026. Conoce aquí los bancos, puntos de pago y corresponsales bancarios autorizados para el pago del predial.

El Distrito ha puesto a disposición un gran número de canales y puntos autorizados para realizar el pago de este tributo de manera segura y fácil. Estos pagos los puedes hacer a través de la Oficina Virtual, en entidades bancarias de manera presencial o usando los medios electrónicos (como portales bancarios, cajeros electrónicos y corresponsales financieros).

Recuerda que el viernes 17 de abril de 2026, se vence el plazo para pagar el impuesto predial 2026 con un 10 % de descuento.

Bancos, puntos y corresponsales bancarios autorizados para el pago del predial en Bogotá 2026

Elige cualquiera de estos tres mecanismos para pagar los impuestos en Bogotá durante este 2026:

1. En el botón Pagos Bogotá, plataforma digital de pagos de de la Secretaría Distrital de Hacienda, puedes pagar en línea a través de PSE con débito de tu cuenta de ahorros y/o corriente.

Entidades bancarias y financieras habilitadas para el pago virtual desde PSE:

Bancolombia.

Davivienda.

BBVA.

Banco de Bogotá.

AV Villas.

Banco de Occidente.

Banco Cooperativo Coopcentral.

Itaú.

Banco Caja Social.

Scotiabank Colpatria.

Bancoomeva.

Bancamía.

Banco Pichincha.

Ban100.

GNB Sudameris.

Banco Popular.

Banco Santander de Negocios Colombia.

Banco Serfinanza.

Citibank (clientes corporativos).

Banco Agrario de Colombia.

Banco Falabella.

Banco Mujer.

Nu Colombia.

Coltefinanciera.

Finandina.

Dale!.

Confiar Cooperativa Financiera.

Daviplata.

JP Morgan (banca corporativa).

Alianza Fiduciaria.

RappiPay.

Banco Unión / Giros y Finanzas.

Bold.

Movii.

Nequi.

Iris.

JFK Cooperativa Financiera.

Si seleccionas la opción Otros medios de pago – crédito, se habilitarán únicamente los siguientes bancos:

Bancolombia.

Davivienda.

BBVA.

Banco de Bogotá.

Banco AV Villas.

Banco de Occidente.

Estas entidades también te permiten pagar con tarjeta de crédito VISA y MasterCard; adicionalmente Bancolombia con American Express y Davivienda con Diners.

2. Medios electrónicos bancarios: cajeros electrónicos, canales telefónicos y sitios web así:

Banco de Occidente / Cajeros Grupo Aval / Canal telefónico: 601 390 2058 / Sitio web: www.bancodeoccidente.com.co

Banco AV Villas / Cajeros Grupo Aval / Canal telefónico: 601 444 1777 / Sitio web: www.avvillas.com.co

Banco BBVA / Sitio web: www.bbva.com.co – APP BBVA

Banco Davivienda / Sitio web: www.davivienda.com

Los impuestos predial ?y? de vehículos?también se pueden pagar en los siguientes corresponsales bancarios:

Grupo AVAL / Cajas de los almacenes Éxito del Grupo Éxito / Corresponsales Grupo Aval

Banco BBVA / PagaTodo / Corresponsales BBVA PAGATODO

3. Pago presencial en estos bancos autorizados:

Bancolombia.

Davivienda.

BBVA.

Banco de Bogotá.

Banco AV Villas.

Banco de Occidente.

¡Ten en cuenta lo siguiente!

Debes llevar tu factura de impuesto impresa en láser para mejor lectura del código de barras y el pago se reflejará en los siguientes 2 días hábiles, sino ocurre así contacta en el siguiente enlace a los asesores de nuestros canales de atención: https://www.haciendabogota.gov.co/es/sdh/atencion-telefonica