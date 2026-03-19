¿Los ha visto?: conozca a los ocho más buscados por homicidio en Bogotá

Foto: Policía de Bogotá

En el marco de la estrategia integral de seguridad Bogotá Camina Segura, la Policía de Bogotá, a través de la Seccional de Investigación Criminal y en articulación con la Fiscalía General de la Nación, intensifica las acciones investigativas y operativas orientadas a ubicar y capturar a personas requeridas por homicidio. Por ello, este miércoles 18 de marzo de 2026, fue publicado el cartel con los rostros y nombres de las siete personas más buscadas por homicidios ocurridos en la capital en 2025 y 2026.

¿Los ha visto?: estos son los más por homicidio en Bogotá

La Policía de Bogotá presentó a la ciudadanía el cartel con los siete hombres y el de una mujer, que son los más buscados por homicidio agravado y el cartel de la mujer más buscada por este mismo delito. Los hombres cuentan con orden de captura vigente por su presunta participación en hechos de violencia registrados en diferentes localidades de la ciudad durante el año 2025.

Las personas incluidas en este cartel son: Horacio José Crespo Villeros, investigado por un homicidio cometido con arma de fuego en vía pública en la localidad de Tunjuelito. De igual manera, David Stiven Rivera Cubides, señalado por su presunta participación en un hecho con arma cortopunzante ocurrido en medio de una riña en Ciudad Bolívar. Otro es Juan Carlos García Quitián estaría vinculado en un homicidio con arma de fuego registrado en esta misma localidad, al parecer en medio de una riña. Por otra parte, Oscar Libardo Rodríguez Rojas es requerido por su presunta responsabilidad en el feminicidio de su esposa ocurrido en la localidad de Barrios Unidos.

Igualmente, es buscado Milton Alfonso Millán Piraján, alias ‘El Gordo’, involucrado en una riña con arma cortopunzante en la que perdió la vida una persona en la localidad de Rafael Uribe. De la misma manera, Harold Manuel Martínez Ayola, alias ‘Campanita’, es el presunto responsable del homicidio de un hombre, registrado en Kennedy. Finalmente, Manuel Alejandro Castro Mora, alias ‘Chencho’, es solicitado por los delitos de homicidio agravado y porte ilegal de armas de fuego, por hechos ocurridos en Suba.

La mujer más buscada es Kleidymar Paola Fernández Sulbaran, requerida por ser la presunta “determinadora” del homicidio del joven Jaime Esteban Moreno, ocurrido el 31 de octubre 2025.

Cabe resaltar que cuatro de los siete hombres más buscados por homicidio cometieron este delito en medio de una riña. En el año 2025 se registraron 372 homicidios por riña, lo que representó el 32% del total de asesinatos.

El alcalde Mayor de Bogotá, Carlos Fernando Galán, reiteró que la lucha contra el homicidio continuará sin tregua, combinando acciones de investigación, judicialización y prevención:

“Seguiremos trabajando para garantizar que cada caso sea esclarecido, que los responsables paguen ante la justicia y que logremos prevenir nuevos hechos de violencia en la ciudad”, concluyó el mandatario.

Gracias a las continuas labores de investigación y los patrullajes constantes para enfrentar los delitos que afectan la seguridad y convivencia ciudadana, durante 2026 la Policía de Bogotá ha capturado 110 personas por el delito de homicidio: 44 en flagrancia y 66 mediante orden judicial. Además, 14 de estos capturados eran sicarios.

Recuerde denunciar cualquier hecho contrario a la convivencia o delictivo en la ciudad a través de la Línea de Emergencias 123. La denuncia es clave para lograr las sanciones o procesos investigativos que permitan la lucha contra el crimen y contribuir a que Bogotá camine segura.