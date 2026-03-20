Bogotá celebra el Festival de la Chicha este sábado 21 y domingo 22 de marzo

Foto: Alcaldía Local de Santa Fe.

La localidad de Santa Fe, se prepara para recibir una nueva edición del Festival de la Chicha, la Vida y la Dicha, una celebración que exalta la memoria popular, los saberes ancestrales y la identidad que se realiza este sábado 21 y domingo 22 de marzo de 2026. ¡Conoce los detalles y asiste!

Este año el Festival de la Chicha celebra su versión número 26 yen el parque Jorge Nova, ubicado en la carrera Tercera A Bis #32-23, reunirá a chicheras y chicheros tradicionales, artistas locales y nacionales, organizaciones culturales y visitantes de toda la ciudad.

La programación del 21 y 22 de marzo incluirá la presentación en vivo de 12 artistas locales y artistas nacionales como Alexis Escobar, Iván y sus Bam Band, Ángel Toro, Héctor Ariza y Dario Dario; además, de muestras gastronómicas, actividades culturales y la elección del Rey y la Reina del Festival de la Chicha, entre las familias tradicionales productoras de esta bebida.

Como antesala al evento principal, se desarrollará una semana cultural con actividades pedagógicas, artísticas y comunitarias que buscan resaltar la historia del festival y su importancia para el patrimonio cultural de Bogotá. Entre las actividades programadas se encuentran:

Miércoles 18 de marzo – Día del Maíz: exposición conversatorio y proyección de documental sobre la tradición del maíz y la chica en la cultura andina.

Lugar: Salón Comunal La Perseverancia, carrera 4 bis #32-64.

Hora: 6:00 a. m. – 10:00 a. m.

Jueves 19 de marzo – Juegos tradicionales: competencias de rana, tejo, trompo, cucunubá, carrera de encostalados, yoyó y coca.

Lugar: Pista de patinaje del barrio La Perseverancia, carrera 4 #33-20.

Inscripciones: De 8:00 a. m. a 10:00 a. m.

Competencias: De 10:00 a. m. a 4:00 p. m.

Viernes 20 de marzo – Quema de los Miedos: comparsa comunitaria que recorrerá el barrio La Perseverancia, y sectores aledaños como acto simbólico de renovación y celebración previa al festival, saliendo del salón comunal de La Perseverancia, carrera 4 bis #32-64.

Hora: 6:00 p. m. – 9:00 p. m.

Antesala para el festival

Las actividades comenzaron incluso antes de la semana cultural con el tradicional Ritual de Ofrenda al dios Fu, que se realizó el domingo 14 de marzo. Durante esta ceremonia se lleva a cabo la denominada Ruta del Maíz, una peregrinación desde el barrio La Perseverancia hasta la Laguna de Guatavita, donde representantes de las familias chicheras realizan una ofrenda simbólica al dios del maíz para pedir por el éxito del festival.

El ritual contó con la participación de 40 chicheros y chicheras, un representante del Cabildo Muisca y el alcalde local Diego Alejandro López López, entre otros líderes y lideresas de la localidad, en uno de los lugares sagrados más importantes para las comunidades indígenas de la región.

Por otro lado, y como parte del fortalecimiento de esta tradición cultural, la Alcaldía Local de Santa Fe realizó por primera vez la entrega de insumos para la elaboración de la chicha, con el fin de apoyar a las familias que mantienen viva esta práctica ancestral.

Este apoyo busca reconocer el trabajo de las mujeres chicheras, quienes durante generaciones han preservado este conocimiento y han contribuido a mantener viva la identidad cultural del barrio.

El Festival de la Chicha no solo es una celebración gastronómica, sino también un espacio de memoria, encuentro comunitario y reconocimiento del patrimonio cultural popular de Bogotá.

Por ello, desde la Alcaldía Local de Santa Fe se invita a la ciudadanía a participar en esta celebración, conocer la historia del barrio La Perseverancia y disfrutar de una de las tradiciones más representativas de la ciudad.