Estos son los artistas del Festival Estéreo Picnic 2026 este sábado 21 de marzo

Foto: Festival Estéreo Picnic 2026.

Celebraremos el 20, 21 y 22 de marzo de 2026 el regreso del Festival Estéreo Picnic (FEP), que bajo el lema ‘Un Mundo Distinto’ buscan celebrar el milagro de la música en vivo, como es costumbre, el evento contará con artistas de talla mundial, además del espacio del Parque Metropolitano Simón Bolívar. Te presentamos parte de los artistas que hacen parte de la programación de este sábado 21 de marzo de 2026. ¡Alístate para el segundo día de música!

FESTIVAL ESTÉREO PICNIC DÍA 2: ¡Una locura de festival! ??

The Killers

La leyenda elegante y sintetizada de Las Vegas volverá a hacerlo para recordarnos por qué estamos aquí. Brandon Flowers y cía, su Bogotá los espera.

Swedish House Mafia

Una leyenda llega a Un Mundo Distinto… El trío sueco que ha influido nuestro baile por casi dos décadas llega a completar un sábado histórico del FEP

Young Miko

La boricua que convirtió el trap en un espacio queer y feroz. La baby Miko es revolución y es perreo: es Latinoamérica en 2026.

31 Minutos

¡AAAAA! Llegan Tulio, Bodoque y todo el combo a revivir recuerdos y crear nuevos.

*Información y fotografías tomadas de https://www.festivalestereopicnic.com

??También podrás escuchar los siguientes artistas:

?¿Presentas algún tipo de movilidad reducida y vas a asistir al festival?

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