¿Busca empleo en Bogotá?: acceda a 200 vacantes este viernes 20 de marzo en Suba y Chapinero

Foto: Secretaría Distrital de Desarollo Económico.

Accede a 200 vacantes para auxiliar de tienda, conductores, operarios de barrido, operarios de recolección, auxiliares de corte y operarios de guadaña con la Agencia Distrital de Empleo de Bogotá este viernes 20 de marzo de 2026. La estrategia ‘Talento Capital’ de la Secretaría Distrital de Desarrollo Económico (SDDE) llega con dos Ferias de Empleo presenciales en Suba y Chapinero. ¡Conoce aquí todos los detalles!

La Secretaría Distrital de Desarrollo Económico, con su estrategia ‘Talento Capital’ lidera dos Ferias de Empleo enfocadas a personas con formación desde bachillerato y con o sin experiencia previa.

Feria de Empleo presencial con 100 vacantes de ‘Talento Capital’ en Chapinero, norte de Bogotá

Son 100 vacantes para auxiliares de tienda, a través de la Agencia Distrital de Empleo de Bogotá y las empresa aliada OXXO S.A.S. ¿Te interesa?

Detalles de las vacantes:

? Nivel educativo: Bachiller .

? Con o sin experiencia.

? Tipo de contrato: Término indefinido.

? Funciones:

Ventas y atención al cliente.

Manejo de caja.

Limpieza y visual del punto.

Surtido, inventario y etiquetado.

Preparación de alimentos.

Requisitos de las vacantes:

Hoja de vida actualizada.

Copia de cédula de ciudadanía.

Si eres víctima del conflicto armado, adjuntar certificado de Alta Consejería para los Derechos de las Víctimas, la Paz y la Reconciliación.

Copia del Permiso de Protección Temporal (PPT), solo para extranjeros.

Asiste este viernes, 20 de marzo de 2026 de 8:00 a. m. a 9:30 a. m. a la Tienda Oxxo Virrey 90, ubicada en la calle 90 #19-29, cerca a estación TransMilenio Virrey.

Confirma tu asistencia en el formulario habilitado por la Secretaría Distrital de Desarrollo Económico (SDDE), haciendo clic o ingresando aquí.

Feria de Empleo presencial con 100 vacantes de ‘Talento Capital’ en Suba, noroccidente de Bogotá

Son 100 vacantes para conductores, operarios de barrido, operarios de recolección, auxiliares de corte y operarios de guadaña, a través de la Agencia Distrital de Empleo de Bogotá y las empresa aliada ÁREA LIMPIA. ¿Te interesa?

Detalles de las vacantes:

? Nivel educativo: Bachiller.

??? Experiencia: Mínimo 6 meses en cargos afines.

Asiste este viernes 20 de marzo de 8:00 a. m. a 1:00 p. m. a la carrera 93B #132B-19, en el barrio Villa Elisa de la localidad de Suba.

? Lleva tu hoja de vida y documento de identificación.

Confirma tu asistencia en el formulario habilitado por la Secretaría Distrital de Desarrollo Económico (SDDE), haciendo clic o ingresando aquí.

Para acceder a las vacantes laborales de ‘Talento Capital’ de la Secretaría Distrital de Desarrollo Económico (SDDE), la Agencia Distrital de Empleo de Bogotá y sus empresas aliadas, no se requieren intermediarios o pago de dineros. Evita estafas.