Operativo contra el mal parqueo y recuperación de espacio público deja 121 comparendos en Tintalá Kennedy, suroccidente de Bogotá

Foto: Alcaldía local de Kennedy.

La Alcaldía Local de Kennedy en articulación con entidades del Distrito, la Secretaría Distrital de Movilidad (SDM) y la Policía de Bogotá, adelantó un operativo integral de Inspección, Vigilancia y Control (IVC) y contra el mal parqueo en el barrio Tintalá, UPZ Calandaima, con el objetivo de recuperar el espacio público y mejorar las condiciones de seguridad y movilidad en el sector. Esta acción deja 121 comparendos y la recuperación de 1.400 metros cuadrados de espacio público.

La intervención se desarrolló en la carrera 92 con calle Sexta Bis A, donde se identificaron problemáticas asociadas al parqueo indebido o mal parqueo, ocupación irregular del espacio público y riesgos para la convivencia ciudadana.

Durante la jornada se lograron resultados contundentes: la recuperación de 1.400 metros cuadrados de espacio público, la imposición por parte de las autoridades de 121 comparendos por infracciones de tránsito, entre ellos 63 no notificados y 58 físicos, así como la inmovilización de 20 motocicletas y 11 vehículos.

En materia de seguridad, la Policía de Bogotá incautó dos armas traumáticas y un arma blanca, mientras que la Alcaldía Local decomisó elementos utilizados para la ocupación indebida, como una carpa plegable. Adicionalmente, se realizó el registro de una bicicleta y una patineta eléctrica, así como la verificación de cinco ciudadanos con Permiso por Protección Temporal (PPT).

El operativo contó con la participación de la Alcaldía Local de Kennedy, la Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia (SDSCJ), la Policía de Policía, el Departamento Administrativo de La Defensoría Del Espacio Público (DADEP), la Secretaría Distrital de Gobierno (SDG), la Personería de Bogotá, la Secretaría Distrital de Movilidad y Migración Colombia, con el fin de garantizar la recuperación del orden en esta zona del suroccidente de Bogotá.

“Estos operativos buscan garantizar el uso adecuado del espacio público, mejorar la movilidad y fortalecer la seguridad en sectores priorizados de Kennedy. Seguiremos interviniendo puntos críticos con acciones integrales y presencia institucional”, señaló Javier Prieto Tristancho, alcalde (e) Local de Kennedy.

La Alcaldía Local y la Administración distrital reiteraron que estas acciones responden a las solicitudes de la comunidad y hacen parte de una estrategia sostenida para recuperar entornos seguros, organizados y accesibles para todos los ciudadanos.