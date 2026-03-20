Colombia en el nada honroso 9° lugar del ranking mundial del terrorismo

–El Índice Global de Terrorismo (GTI), un estudio exhaustivo que analiza el impacto del terrorismo en 163 países que cubren el 99,7 por ciento de la población mundial, ubica a Colombia en el noveno lugar. Colombia ascendió cinco posiciones entrando en el top 10 de los países más afectados por primera vez desde 2020. En su informe, GTI advierte que la «Paz Total» del presidente Gustavo Petro «ha fracasado en gran medida en reducir la violencia en el país, pues, subraya, «los grupos han explotado los acuerdos para ampliar su operaciones y finalmente ignoró los términos para reanudar conflictos interorganizacionales por el territorio y continúan ataques contra el gobierno y civiles».

El informe del GTI es elaborado por el Instituto de Economía y Paz (IEP) utilizando datos de Terrorism Tracker y otras fuentes. El Metodología GTI produce una puntuación compuesta para proporcionar una clasificación ordinal de los países sobre el impacto del terrorismo. El GTI califica a cada país en una escala de 0 a 10; donde 0 representa ningún impacto del terrorismo y 10 representa el impacto medible más alto del terrorismo.

Subraya que dados los importantes recursos comprometidos con la lucha contra el terrorismo por los gobiernos de todo el mundo, es importante analizar y agregar los datos disponibles para comprender mejor sus diversas propiedades. Uno de los objetivos clave del GTI es examinar estas tendencias. También pretende ayudar a informar un debate positivo y práctico sobre el futuro del terrorismo y las respuestas políticas necesarias.

GTI es una medida compuesta compuesta por cuatro indicadores: incidentes, víctimas mortales, heridos y rehenes. Para medir el impacto del terrorismo se aplica un promedio ponderado de cinco años.

¿Qué dice sobre Colombia?

Esta es la reseña que hace sobre Colombia:

En 2025, Colombia se ubica entre los 10 países más afectados por terrorismo, su posición más alta desde 2013, lo que refleja una aumento significativo de la actividad terrorista en el país.

Los ataques en Colombia aumentaron casi un 47 por ciento este año, de 301 incidentes en 2024 a 442 en 2025. Muertes por

El terrorismo también ha seguido aumentando, aumentando en un 70 por ciento a 213 en 2025. Esto marca la mayor cantidad de muertes relacionadas con el terrorismo.

Las regiones del suroeste de Colombia, particularmente el Cauca y Valle del Cauca, registraron la mayor cifra de terror

ataques este año, que representan el 84 por ciento de todos los incidentes en Colombia en 2025. Cauca experimentó 181 ataques que dejó 66 víctimas mortales, mientras que el vecino Valle del Cauca experimentó 59 ataques que resultaron en 31 muertes.

Facciones disidentes asociadas al Ejército Revolucionario Fuerzas de Colombia (FARC) siguen siendo las más destacadas

grupo terrorista en Colombia, reivindicando más de El 60 por ciento de los ataques terroristas y las muertes en el país.

La actividad del grupo ha seguido aumentando este año, registrando 283 ataques y 125 muertes en 2025, un aumento del 40 por ciento respecto a 2024.

El Ejército de Liberación Nacional (ELN) también se ha mantenido activo, afirmando 150 ataques y 88 muertes en 2025, un 32 por ciento y 60 por ciento de aumento respectivamente. En particular, a pesar del terror Los ataques en Colombia están dirigidos principalmente a militares de las fuerzas armadas, la policía y el gobierno, este año los civiles representaron responsable de más del 50 por ciento del total de muertes.

Agosto de 2025 fue un mes particularmente mortífero en Colombia. En uno de los ataques, el Eln inició un “paro armado” de 72 horas huelga) en el Chocó, restringiendo el movimiento civil y castigando o matar a cualquiera que abandonara su hogar. Esta huelga resultó en al menos seis muertes y cientos de personas desplazadas.

El grupo afirmó que el incidente fue una forma de protesta Crear conciencia sobre los problemas humanitarios actuales en Colombia.

Sin embargo, algunos informes indican que la huelga fue utilizada para distraer a los funcionarios de las operaciones de narcotráfico del Eln.

Estos grupos han ampliado su uso de las nuevas tecnologías en los últimos años. Las facciones disidentes de las Farc y el Eln han adoptado rápidamente adoptó drones disponibles comercialmente como núcleo arma en el conflicto interno en evolución de Colombia, inspirándose en las innovaciones del campo de batalla vistas en Ucrania.

Entre 2024 y 2025, Colombia registró 77 ataques con drones involucrando aviones no tripulados cargados de explosivos, matando a 10 personas e hirió a más de 134.

Para abordar esta escalada de violencia y conflicto, el Presidente Gustavo Petro anunció una iniciativa de ‘Paz Total’ en 2022 lo que permitió al gobierno negociar con militantes y organizaciones criminales.29 A pesar del éxito inicial, incluyendo establecer acuerdos de alto el fuego con varios agresores clave, la iniciativa ha fracasado en gran medida en reducir la violencia en el país. Los grupos han explotado los acuerdos para ampliar su operaciones y finalmente ignoró los términos para reanudar conflictos interorganizacionales por el territorio y continúan ataques contra el gobierno y civiles.

La frontera entre Colombia y Venezuela se ha convertido en un foco de terrorismo.

Para el Eln, Venezuela no es solo un refugio, sino una plataforma para proyectar poder. El grupo ha expandido drásticamente su presencia en toda Venezuela desde 2018. Para 2020, operaba en al menos 13 de los 24 estados venezolanos, frente a un puñado de zonas fronterizas tan solo unos años antes.

En los estados fronterizos clave de Zulia, Táchira y Apure, el Eln ha consolidado un control cuasi territorial. Sus combatientes patrullan aldeas, dirigen empresas ilícitas e incluso reclutan a la población local para sus filas. En algunas zonas, el ELN ha usurpado funciones gubernamentales, como el mantenimiento de la seguridad, la resolución de conflictos y la distribución de alimentos.

ZONAS FRONTERIZAS ESTRATÉGICAS: CONTROL Y CONFLICTO

Si bien los disidentes del Eln y las Farc operan a lo largo de la mayor parte de la frontera de 2219 km, ciertos departamentos y estados son especialmente críticos para su estrategia.

Región del Catatumbo (Norte de Santander, Colombia y Zulia, Venezuela)

La región del Catatumbo, que se extiende entre el departamento colombiano de Norte de Santander y el estado venezolano de Zulia, es uno de los enclaves insurgentes más notorios del mundo. Su terreno montañoso y densamente boscoso ofrece las condiciones ideales tanto para el cultivo de coca como para los campamentos guerrilleros. En los últimos años, el Catatumbo se ha convertido en el epicentro de la producción mundial de cocaína, y Norte de Santander alberga actualmente la mayor concentración de cultivos de coca de Colombia.

Presencia de grupos armados en la región. El Eln y al menos un grupo disidente de las Farc, el frente 33, controlan conjuntamente el tráfico de cocaína en Catatumbo, llenando el vacío dejado por la desmovilización de las Farc.

La frontera en esta zona con Venezuela es en gran medida una línea arbitraria que atraviesa un terreno accidentado, y las guerrillas y el tráfico ilícito se mueven libremente en ambas direcciones.

Se han detectado laboratorios de cocaína y pistas de aterrizaje en Zulia, lo que sugiere que parte del procesamiento y la distribución se han trasladado a territorio venezolano para evitar la vigilancia colombiana.

La población civil ha sido la más perjudicada: entre 2012 y 2019, se produjeron más de 9000 asesinatos en la zona fronteriza de Cúcuta y Ureña, aproximadamente la mitad en cada lado.

Hoy en día, Norte de Santander, en particular Catatumbo, sigue siendo una de las zonas más afectadas por el conflicto en Colombia, y Zulia y Táchira se encuentran entre los estados con mayor anarquía de Venezuela.

Los disidentes del Eln y las Farc están profundamente arraigados y se financian mediante el tráfico de cocaína y el contrabando.

Se ha observado a narcotraficantes mexicanos, incluidos operativos del Cártel de Sinaloa, comprando cocaína e incluso financiando cultivos de coca en Catatumbo.

Estos cárteles llevan dinero en efectivo a Cúcuta y, en ocasiones, a Venezuela, lo que añade otra capa de complejidad al nexo transfronterizo entre terrorismo y delincuencia.

Arauca-Apure

La frontera entre Arauca y Apure es quizás el ejemplo más claro de una frontera dominada por la guerrilla. El departamento de Arauca en Colombia y el estado de Apure en Venezuela se encuentran frente a frente a través de los ríos Arauca y Meta, y la región ha sido un bastión del Eln desde la década de 1980. También albergó varios frentes de las Farc durante la Segunda Guerra Mundial.

Conflicto colombiano. Entre 2006 y 2010, el Eln y las Farc libraron una sangrienta guerra en la zona por el control del cultivo de coca y las rutas de narcotráfico, causando la muerte de más de 800 personas, muchas de ellas civiles. Esta disputa terminó con una tregua en 2010, que permitió a ambos grupos cooperar y dividirse el territorio.

Cuando las Farc se desmovilizaron en 2017, una pequeña facción en Arauca se negó a desarmarse y formó el frente 10, grupo disidente que heredó los intereses de las Farc en la zona. Inicialmente mantuvieron el pacto de no agresión con el Eln, y durante varios años ambos grupos operaron en paralelo, incluso coordinándose en cierta medida.

La guerra de 2022 en Arauca y Apure provocó una violencia extrema contra la población civil. Solo en los dos primeros meses de 2022, Arauca registró 103 asesinatos, la cifra más alta en años, a manos de sicarios de ambos bandos que asesinaron a presuntos colaboradores y miembros de redes rivales.

A mediados de 2022, el Eln había logrado el control tanto de Arauca como de Apure. Sin embargo, remanentes de los

disidentes de las Farc permanecen activos en el interior de Venezuela y en otros departamentos colombianos. El control de Apure es estratégicamente valioso: el estado no solo limita con Arauca, sino que también se conecta hacia el norte con Táchira y Zulia, y hacia el este a lo largo del Orinoco, lo que proporciona acceso a rutas de contrabando que eluden a las autoridades colombianas. El Eln tiene sus propios intereses de larga data en las rutas y las economías ilícitas de Apure.

Este es el top 10 del ranking por países – Colombia 9° lugar

Región – Marcador

1 – Pakistán, 8.574

2 – Burkina Faso, 8.324

3 – Níger, 7.816

4 – Nigeria, 7.792

5 – Mali, 7.586

6 – Siria, 7.545

7 – Somalia, 7.391

8 – República Democrática del Congo, 7.171

9 – Colombia, 7.116

10 – Israel, 6,79

Otros países de América

27 – Chile, 4.553

28 – Estados Unidos de América, 4.521

37 – Ecuador, 3.063

81 – Portugal, 0,423

85 – Venezuela, 0,396

87 – México, 0,325

100 – Bolivia, 0

100 – Costa Rica, 0

100 – Cuba, 0

100 – República Dominicana, 0

100 – Guatemala, 0

100 – Guyana, 0

100 – Honduras

100 – Nicaragua, 0

100 – Panamá, 0