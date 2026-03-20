Autoridades de 23 países de manera conjunta asestaron un duro golpe al cibercrimen; cerraron 373 mil sitios web oscuros que difundían material de abuso sexual infantil

–Europol, la Agencia de la Unión Europea para la Cooperación Policial, con sede en La Haya (Países Bajos), encargada de combatir el terrorismo, el crimen organizado y la delincuencia internacional, anunció este viernes los primeros resultados de una gigantesca operación en la que 23 países unieron fuerzas contra el cibercrimen.

La global «Operación Alice» se lanzó el 9 de marzo de 2026 liderada por las autoridades alemanas y apoyada por Europol contra una de las mayores redes de plataformas fraudulentas en la web oscura. La investigación se inició a mediados de 2021 contra la plataforma de la dark web “Alice with Violence CP”. Durante la investigación, las autoridades descubrieron que el operador de la plataforma gestionaba más de 373.000 sitios web fraudulentos que anunciaban material de abuso sexual infantil (CSAM) y ofertas de ciberdelincuencia como servicio (CaaS).

Hasta el 19 de marzo de 2026, en total, 23 países unieron fuerzas en la “Operación Alice”, que inicialmente solo tenía como objetivo al operador de la plataforma. Sin embargo, a través de la cooperación internacional, la investigación descubrió las identidades de 440 clientes que habían utilizado los servicios del operador. Debido a la naturaleza de las compras, se iniciaron investigaciones adicionales contra ellos. La operación continúa contra más de un centenar de esas personas.

Hasta ahora, la Operación Alice ha dado los siguientes resultados:

-1 perpetrador que opera la plataforma de la web oscura identificado;

-440 clientes identificados en todo el mundo;

-Más de 373.000 sitios web de la dark web cerraron;

-105 servidores incautados;

-Dispositivos electrónicos incautados, incluidos ordenadores, teléfonos móviles y soportes de datos electrónicos.

«La Operación Alicia envía un mensaje claro: no hay dónde esconderse para los criminales cuando la comunidad internacional encargada de hacer cumplir la ley trabaja en estrecha colaboración. Los encontraremos y los haremos responsables. Europol seguirá protegiendo a los niños, apoyando a las víctimas y localizando a los perpetradores», declaró Catalina De Bolle, directora ejecutiva de Europol.

A lo largo de casi cinco años de investigación, las autoridades alemanas descubrieron que un solo individuo operaba más de 373.000 dominios (sitios web) de cebolla en la red oscura. Un dominio cebolla es un tipo especial de dirección de sitio web que está diseñada para ocultar la identidad y ubicación del sitio web y de las personas que lo visitan. Desde febrero de 2020 hasta julio de 2025, el sospechoso anunció CSAM en diferentes plataformas, a las que se podía acceder a través de más de 90.000 de esos dominios de cebolla. En estas plataformas, el perpetrador ofreció CSAM que supuestamente podrían comprarse como “paquetes” después de proporcionar una dirección de correo electrónico y realizar un pago en Bitcoin.

Cada paquete tenía un coste estimado de entre 17 y 215 euros y prometía volúmenes de datos que iban desde unos pocos gigabytes hasta varios terabytes de CSAM. Sin embargo, se trataba de sitios puramente fraudulentos en los que se anunciaba y previsualizaba CSAM, pero nunca se entregaba.

Además de CSAM, se promovieron varias ofertas de ciberdelincuencia como servicio (CaaS), incluidos datos de tarjetas de crédito y acceso a sistemas extranjeros. El objetivo siempre fue persuadir a los clientes para que realizaran pagos sin recibir ningún servicio a cambio.

También se llevaron a cabo investigaciones contra el operador de la plataforma, un hombre de 35 años radicado en la República Popular China. Las autoridades estiman que el individuo obtuvo más de 345.000 euros de beneficios de aproximadamente 10.000 clientes en todo el mundo que, según las autoridades, intentaron comprar el material que anunciaba.

Desde noviembre de 2019 hasta hace poco, operó una red de hasta 287 servidores en su apogeo, 105 de los cuales estaban ubicados en Alemania. Las autoridades alemanas han emitido una orden de detención internacional.

Al pagar por CSAM, los propios clientes se convirtieron en sospechosos, aunque nunca recibieron el material. Los investigadores evaluaron que las personas que buscan acceso a material exclusivo –y, por lo tanto, grave– sobre abuso sexual infantil podrían representar objetivos de alto valor y proporcionar información importante para las fuerzas del orden en todo el mundo.

A lo largo de los años de investigación, las autoridades actuaron inmediatamente cada vez que identificaron a niños en peligro, tomando medidas apropiadas para proteger su bienestar.

Por ejemplo, en agosto de 2023, investigadores de la Oficina Estatal de Policía Criminal de Baviera registraron la casa de un padre de 31 años que había transferido 20 euros para comprar un paquete que contenía 70 GB de CSAM. El hombre fue posteriormente condenado.

Durante la investigación, los especialistas de Europol facilitaron el intercambio de información entre las autoridades nacionales, proporcionaron apoyo analítico y coordinaron la respuesta internacional. Además, desempeñaron un papel clave en el rastreo de pagos de criptomonedas y la entrega de inteligencia a los países involucrados en la operación.

Lo más importante es que la estrecha cooperación entre las autoridades alemanas y Europol permitió identificar al autor.

Detener el abuso infantil y apoyar a las víctimas

La lucha contra la explotación sexual infantil es una prioridad para Europol. Además del apoyo prestado por el Centro Europeo contra la Ciberdelincuencia (EC3) a los Estados miembros para prevenir y detectar delitos relacionados con la explotación sexual de niños, Europol está ejecutando actualmente dos grandes proyectos en este ámbito.

Esta semana, Europol publicó nuevas fotos en la plataforma ‘Detener el abuso infantil – Rastrear un objeto’, que pide a todos los ciudadanos que examinen los objetos de los casos sin resolver de abuso sexual infantil y vean si reconocen alguno de ellos. Ninguna pista es demasiado pequeña: incluso el más mínimo detalle podría ayudar a identificar y proteger a un niño abusado sexualmente.

Además, una nueva plataforma digital, Ayuda4U, se lanzó en noviembre de 2025 para apoyar a niños y adolescentes que enfrentan abuso sexual o daños en línea. Diseñado para ser simple, privado y accesible, Help4U ayuda a los jóvenes a encontrar asesoramiento confiable, comprender sus derechos y conectarse con personas que pueden ayudarlos.

Países participantes en la Operación Alice:

Australia: Policía Federal Australiana (AFP)

Austria: Servicio de Inteligencia Criminal (Bundeskriminalamt)

Bélgica: Policía Judicial Federal – Federale Gerechtelijke Politie

Canadá: Real Policía Montada de Canadá (RCMP) – Centro Nacional de Delitos de Explotación Infantil (NCECC)

Croacia: Departamento Nacional de Delitos Cibernéticos (Služba kiberneti?ke sigurnosti)

República Checa: Policía nacional checa (USKPV), Oficina de Policía Criminal y Servicio de Investigación

Dinamarca: Centro Nacional de Delitos Cibernéticos (NC3) en la Unidad de Delitos Especiales (SCU/NSK) y la Policía Nacional Danesa (Dansk Politi)

Fran?a: Departamento de Policía para la Protección de la Infancia (OFMIN) de la Dirección Nacional de Policía Judicial (DNPJ)

Alemania: Policía Criminal Estatal de Baviera (BLKA), Oficina Central de Enjuiciamiento de Delitos Cibernéticos de Baviera (ZKI), Oficina Federal de Policía Criminal (BKA)

Hungría: División de Investigación del Departamento de Delitos Cibernéticos de la Oficina Nacional de Investigaciones (Nemzeti Nyomozó Iroda Kiberb?nözés Elleni F?osztály Nyomozó Osztály)

Italia: Policía Nacional – Servicio de Policía Postal y de Ciberseguridad (Polizia di Stato – Servizio Polizia Postale e per la Sicurezza Cibernetica)

Lituania: Oficina de Policía Criminal de Lituania (Lietuvos kriminalines policijos biuras)

Países Bajos: Policía Nacional (Politie)

Polonia: Oficina Central de Delitos Cibernéticos (CBZC)

Portugal: Policía Judicial (Polícia Judiciária)

Rumania: Policía rumana (Poli?ia Român?)

Eslovenia: Policía criminal eslovena (Slovenska kriminalisti?na policija)

España: Guardia Civil – Unidad de Inteligencia Criminal (UTPJ) y Unidad Central de Investigaciones (UCO)

Suecia: Centro Nacional de Delitos Cibernéticos (SC3), Región Sur (Syd), Región Oeste (Väst) y Región Bergslagen

Suiza: Oficina Federal de Policía de la FedPol (Bundesamt für Polizei fedpol), Policía de Lucerna (Luzerner Polizei), Policía Cantonal de San Galo (Kantonspolizei St. Gallen), Policía Cantonal de Turgovia (Kantonspolizei Thurgau), Policía Cantonal de Zúrich (Kantonspolizei Zürich)

Ucrania: Policía Nacional de Ucrania

Reino Unido: Agencia Nacional contra el Crimen (NCA)

Estados Unidos: Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI)