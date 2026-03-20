Conozca los cierres viales y desvíos por la Carrera Enel X Night Race 10K en Bogotá este domingo de 22 de marzo
Para llevar a cabo la Carrera Enel X Night Race 10K el próximo domingo 22 de marzo de 2026, la Secretaría Distrital de Movilidad (SDM) autorizó las siguientes afectaciones y/o cierres viales.
Tramo vial, tipo de cierre, hora cierre y hora habilitación
- Calzada de servicio sur de la avenida calle 26 entre carrera 66 y carrera 59, total, 16:00 horas del 22 de marzo de 2026 a 10:00 p. m. del 22 de marzo de 2026.
- Avenida carrera 60 entre avenida calle 24 y avenida calle 26 (Calzadas oriental y occidental), total, 18:00 horas del 22 de marzo de 2026 a 09:00 p. m. del 22 de marzo de 2026.
- Carrera 59 entre avenida calle 26 y calle 24A, total, 18:45 horas del 22 de marzo de 2026 a 07:40 p. m. del 22 de marzo de 2026.
- Carrera 57 entre avenida calle 26 y avenida calle 24, total, 18:45 horas del 22 de marzo de 2026 a 07:40 p. m. del 22 de marzo de 2026.
- Carrera 54 entre avenida calle 26 y avenida calle 24, total, 18:45 horas del 22 de marzo de 2026 a 07:40 p. m. del 22 de marzo de 2026.
- Calzada norte de la calle 24A entre carrera 51 y avenida carrera 60, total, 18:45 horas del 22 de marzo de 2026 a 07:40 p. m. del 22 de marzo de 2026.
- Calzada sur de la calle 24A entre carrera 51 y avenida carrera 60 total 18:45 horas del 22 de marzo de 2026 07:40 p. m. del 22 de marzo de 2026.
- Carrera 52 entre calle 24A y avenida calle 24 (avenida La Esperanza), total, 18:45 horas del 22 de marzo de 2026 a 07:40 p. m. del 22 de marzo de 2026
- Calzada norte de la avenida calle 24 (avenida La Esperanza) entre carrera avenida carrera 50 y carrera 69D, total, 18:00 horas del 22 de marzo de 2026 a 09:00 p. m. del 22 de marzo de 2026.
- Carrera 69 entre avenida calle 24 (avenida La Esperanza) y calle 25, total , 18:00 horas del 22 de marzo de 2026 a 08:30 p. m. del 22 de marzo de 2026.
- Carrera 68A (calzada occidental) entre avenida calle 24 y calle 25, carril oriental, 18:00 horas del 22 de marzo de 2026 a 08:30 p. m. del 22 de marzo de 2026.
- Calle 25 (calzada sur) entre carrera 68A y carrera 68D, carril norte , 18:00 horas del 22 de marzo de 2026 a 08:30 p. m. del 22 de marzo de 2026.
- Calle 25 (calzada norte) entre carrera 68A y carrera 68D, carril sur, 18:00 horas del 22 de marzo de 2026 a 08:30 p. m. del 22 de marzo de 2026.
- Carrera 68A (calzada oriental) entre avenida calle 24 y calle 25, carril occidental, 18:00 horas del 22 de marzo de 2026 a 08:30 p. m. del 22 de marzo de 2026.
Recorrido de la carrera 10K:
La carrera inicia en la avenida calle 26 (calzada de servicio sur) por avenida carrera 60 – avenida calle 26 (calzada de servicio sur) al oriente – carrera 59 al sur – calle 24A (calzada norte) al oriente – carrera 51 al sur – calle 24A (calzada sur) al occidente – avenida carrera 60 (calzada oriental) al sur – avenida- calle 24 (avenida La Esperanza – calzada norte) al oriente – retorno al occidente a la altura de la carrera 51) – avenida calle 24 (avenida La Esperanza – calzada norte) al occidente – retorno al oriente a la altura de a carrera 69D – avenida- calle 24 (avenida La Esperanza – calzada norte) al oriente – carrera 69 al norte – retorno al sur a la altura de la calle 25 – avenida- calle 24 (avenida La Esperanza – calzada norte) al oriente – carrera 68A (Carril oriental – calzada occidental) al norte – calle 25 (Carril norte – calzada sur) al occidente – carrera 68D al norte – calle 25 (Carril sur – calzada norte) al oriente – carrera 68A (Carril occidental – calzada oriental) al sur – avenida- calle 24 (avenida La Esperanza – calzada norte) al oriente – avenida carrera 60 (Calzada occidental) al norte – retorno al sur a la altura de la avenida calle 26 – avenida carrera 60 (Calzada occidental) al sur – avenida- calle 24 (avenida La Esperanza – calzada norte) al oriente – avenida carrera 60 (Calzada oriental) al norte – avenida calle 26 (calzada de servicio sur) al occidente, plazoleta Alfiles lugar donde termina la carrera.
Desvíos autorizados
? Quienes se mueven en sentido oriente – occidente por la avenida calle 24 (avenida La Esperanza) deberán tomar la avenida carrera 50 al norte – avenida calle 26 al occidente. (Ver Mapa 1).
? Las personas que circulen en sentido sur – norte por la avenida carrera 60 y toman la avenida 0calle 24 (avenida La Esperanza) al occidente, deberán tomar la avenida calle 24 (avenida La Esperanza) al oriente – avenida carrera 50 al norte – avenida calle 26. (Ver Mapa 2).
? Quienes se mueven en sentido occidente – oriente por la avenida calle 24 (avenida La Esperanza) y toman la avenida carrera 60 al norte, deberán continuar por la avenida calle 24 (avenida La Esperanza) al oriente – avenida carrera 50 al norte – avenida calle 26 al occidente. (Ver Mapa 2).
? Los usuarios que circulen en sentido sur – norte por la avenida carrera 68 y desean tomar la avenida calle 24 (avenida la Esperanza) al occidente deberán continuar al norte por la avenida carrera 68 y avenida calle 26 al occidente. (Ver Mapa 3).
? Las peronas que van en sentido norte – sur por la avenida carrera 68 y toman la avenida calle 24 (avenida La Esperanza al occidente), deberán tomar carrera 68A al norte – calle 25 al occidente. (Ver Mapa 4).
? Quienes van en sentido sur – norte por la carrera 68B y tomen la avenida calle 24 (avenida La Esperanza), deberán tomar la avenida calle 24 (avenida La Esperanza) al oriente – avenida carrera 68 al norte – avenida calle 26 al occidente. (Ver Mapa 5).
? Las personas que circulen carrera 68D en sentido sur – occidente, deberán tomar la calzada sur al occidente. (Ver Mapa 6).