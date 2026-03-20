Elección presidencial: Dos candidatos cambiaron fórmulas vicepresidenciales al cierre del periodo de modificaciones; el 25 de marzo ubicación en el tarjetón
Al vencer este viernes el plazo para realizar modificaciones en la inscripción de candidatos a la Presidencia de la República, de cara a las elecciones del 31 de mayo de 2026, dos aspirantes cambiaron sus fórmulas vicepresidenciales.
Oscar Mauricio Lizcano, de la coalición F.A.M.I.L.I.A., inscribió a Pedro Luis de la Torre Márquez en reemplazo de Adriana María Ramírez y Gustavo Matamoros Camacho, del Partido Ecologista Colombiano, registró a Mila María Paz Campaz, en reemplazo de Robinson Alonso Giraldo Mira.
Estas modificaciones se realizaron tras las renuncias presentadas por quienes inicialmente habían sido inscritos como candidatos a la Vicepresidencia de la República, informó la Registraduría Nacional.
El próximo 25 de marzo, a las 11:00 a. m., en el Centro de Convenciones Ágora de Bogotá, se llevará a cabo el sorteo para definir la posición de los candidatos a la Presidencia en la tarjeta electoral.
Así quedaron las duplas definitivas:
1 – Partido Esperanza Democrática
– Clara Eugenia López Obregón
– María Consuelo del Río Mantilla
2 – Coalición F.A.M.I.L.I.A
– Óscar Mauricio Lizcano Arango
– Pedro Luis de la Torre Márquez
3 – Romper el sistema
– Raúl Santiago Botero Jaramillo
– Carlos Fernando Cuevas Romero
4 – Partido Demócrata Colombiano
– Miguel Uribe Londoño
– Luisa Fernanda Villegas Araque
5 – Sondra Macollins, la abogada de hierro
– Sondra Macollins Garvin Pinto
– Leonardo Karam Helo
6 – Movimiento Político Pacto Histórico
– Iván Cepeda Castro
– Aída Marina Quilcué Vivas
7 – Defensores de la patria
– Abelardo Gabriel de la Espriella
– José Manuel Restrepo Abondano
8 – Con Claudia imparables
– Claudia Nayibe López Hernández
– Leonardo Humberto Huerta Gutiérrez
9 – Partido Centro Democrático
– Paloma Susana Valencia Laserna
– Juan Daniel Oviedo Arango
10 – Partido político Dignidad & Compromiso
– Sergio Fajardo Valderrama
– Edna Cristina del Socorro Bonilla Seba
11 Partido político La Fuerza
– Roy Leonardo Barreras Montealegre
– Martha Lucía Zamora Ávila
12 Partido Ecologista Colombiano
– Gustavo Matamoros Camacho
– Mila María Paz Campaz
13 – Luis Gilberto soy yo
– Luis Gilberto Murillo Urrutia
– Luz María Zapata Zapata
14 – Caicedo Carlos
– Eduardo Caicedo Omar
– Nelson Javier Alarcón Suárez