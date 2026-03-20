    Elección presidencial: Dos candidatos cambiaron fórmulas vicepresidenciales al cierre del periodo de modificaciones; el 25 de marzo ubicación en el tarjetón

    Ariel Cabrera Publicado el

    Al vencer este viernes el plazo para realizar modificaciones en la inscripción de candidatos a la Presidencia de la República, de cara a las elecciones del 31 de mayo de 2026, dos aspirantes cambiaron sus fórmulas vicepresidenciales.
    Oscar Mauricio Lizcano, de la coalición F.A.M.I.L.I.A., inscribió a Pedro Luis de la Torre Márquez en reemplazo de Adriana María Ramírez y Gustavo Matamoros Camacho, del Partido Ecologista Colombiano, registró a Mila María Paz Campaz, en reemplazo de Robinson Alonso Giraldo Mira.

    Estas modificaciones se realizaron tras las renuncias presentadas por quienes inicialmente habían sido inscritos como candidatos a la Vicepresidencia de la República, informó la Registraduría Nacional.

    El próximo 25 de marzo, a las 11:00 a. m., en el Centro de Convenciones Ágora de Bogotá, se llevará a cabo el sorteo para definir la posición de los candidatos a la Presidencia en la tarjeta electoral.

    Así quedaron las duplas definitivas:

    1 – Partido Esperanza Democrática

    – Clara Eugenia López Obregón
    – María Consuelo del Río Mantilla

    2 – Coalición F.A.M.I.L.I.A

    – Óscar Mauricio Lizcano Arango
    – Pedro Luis de la Torre Márquez

    3 – Romper el sistema

    – Raúl Santiago Botero Jaramillo
    – Carlos Fernando Cuevas Romero

    4 – Partido Demócrata Colombiano

    – Miguel Uribe Londoño
    – Luisa Fernanda Villegas Araque

    5 – Sondra Macollins, la abogada de hierro

    – Sondra Macollins Garvin Pinto
    – Leonardo Karam Helo

    6 – Movimiento Político Pacto Histórico

    – Iván Cepeda Castro
    – Aída Marina Quilcué Vivas

    7 – Defensores de la patria

    – Abelardo Gabriel de la Espriella
    – José Manuel Restrepo Abondano

    8 – Con Claudia imparables

    – Claudia Nayibe López Hernández
    – Leonardo Humberto Huerta Gutiérrez

    9 – Partido Centro Democrático

    – Paloma Susana Valencia Laserna
    – Juan Daniel Oviedo Arango

    10 – Partido político Dignidad & Compromiso

    – Sergio Fajardo Valderrama
    – Edna Cristina del Socorro Bonilla Seba

    11 Partido político La Fuerza

    – Roy Leonardo Barreras Montealegre
    – Martha Lucía Zamora Ávila

    12 Partido Ecologista Colombiano

    – Gustavo Matamoros Camacho
    – Mila María Paz Campaz

    13 – Luis Gilberto soy yo

    – Luis Gilberto Murillo Urrutia
    – Luz María Zapata Zapata

    14 – Caicedo Carlos

    – Eduardo Caicedo Omar
    – Nelson Javier Alarcón Suárez

    Ariel Cabrera
    También podría gustarte