Resultados de las loterías y chances de este viernes 20 de marzo de 2026 en Colombia
–Los siguientes son los resultados de las loterías y chances que jugaron este viernes 20 de marzo de 2026 en el territorio colombiano:
Dorado
Mañana 9585 – La 5ta 7 – Tarde 7989 – La 5ta 7
Culona
Día 0298 – Noche
Astro Sol
6977 – Signo Leo
Pijao de Oro
1861 – La 5ta 7
Paisita
Día 9271 – La 5ta 2 – Noche 9065
Chontico
Día 4467 – La 5ta 0 – Noche
Cafeterito
Tarde 7134 – La 5ta 3 – Noche
Sinuano
Día 9385 – La 5ta 4 – Noche
Cash Three
Día 033 – Noche
Play Four
Día 1733 – Noche
Samán
Día 5721
Caribeña
Día 9910 – La 5ta 2 – Noche
Motilón
Tarde 2821 – La 5ta 1 – Noche
Fantástica
Día 4386 – La 5ta 1 – Noche
Antioqueñita
Día 3075 – La 5ta 6 – Tarde 5855 – La 5ta 8