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    Resultados de las loterías y chances de este viernes 20 de marzo de 2026 en Colombia

    Ariel Cabrera Publicado el

    –Los siguientes son los resultados de las loterías y chances que jugaron este viernes 20 de marzo de 2026 en el territorio colombiano:

    Dorado
    Mañana 9585 – La 5ta 7 – Tarde 7989 – La 5ta 7

    Culona
    Día 0298 – Noche

    Astro Sol
    6977 – Signo Leo

    Pijao de Oro
    1861 – La 5ta 7

    Paisita
    Día 9271 – La 5ta 2 – Noche 9065

    Chontico
    Día 4467 – La 5ta 0 – Noche

    Cafeterito
    Tarde 7134 – La 5ta 3 – Noche

    Sinuano
    Día 9385 – La 5ta 4 – Noche

    Cash Three
    Día 033 – Noche

    Play Four
    Día 1733 – Noche

    Samán
    Día 5721

    Caribeña
    Día 9910 – La 5ta 2 – Noche

    Motilón
    Tarde 2821 – La 5ta 1 – Noche

    Fantástica
    Día 4386 – La 5ta 1 – Noche

    Antioqueñita
    Día 3075 – La 5ta 6 – Tarde 5855 – La 5ta 8

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