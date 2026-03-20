Petro refuta información del New York Times: «En Colombia no existe una sola investigación sobre relación mia con narcotraficantes»

–El presidente Gustavo Petro salió al paso de la información que difundió el influyente diario The New York Times de que fiscales estadounidensses están investigandolo por nexos con el narcotráfico. «En Colombia no existe una sola investigación sobre relación mia con narcotraficantes, por una sola razón: nunca en mi vida he hablado con un narcotraficante», precisa el jefe del Estado en su cuenta en X.

Afirma que, «al contrario dedique diez años de mi vida, y con riesgo de mi existencia y provocó el exilio de mi familia, a denunciar los vínculos entre lao narcotraficante más poderosos y los políticos en el congreso de la república y los gobiernos locales y nacionales con estos narcos en lo que denominó la época de la gobernanza paramilitar».

Aclara igualmente, respecto de sus campañas políticas, que «siempre he dicho a gerentes que no se aceptan donaciones ni de banqueros ni de narcos».

Además puntualiza:

«La investigacion productiva e intensa sobre mi campaña presidencial no describió ni un solo peso de narcotraficantes porque es mi orden y mi principio personal como líder político».

Y concluye: «Así que me servirán los pervesos en EEUU para desmontar las acusaciones de la extrema derecha colombiana esa si articulada hasta los tetuatabos con los narcotraficantes de Colombia».

En trino previo, el presidente Petro, afirmó: «Poner noticias no ciertas para ganar elecciones».

La Embajada de Colombia en Estados Unidos emitió una declaración en ingles en Washington en la cual rechaza el informe del New York Times y afirma que las insinuaciones reportadas no tienen ningún fundamento jurídico o fáctico.

Esta es la transcripción del escrito:

Embajada de Colombia en Estados Unidos

Declaración

Washington D.C., 20 de marzo de 2026

Un informe reciente de los medios, basado en fuentes anónimas y sin ningún hallazgo, alegando investigaciones preliminares en dos distritos de Nueva York sobre el Presidente Gustavo Petro debe leerse en todo su contexto y abordarse con cautela. Estas cuentas no verificadas son inútiles.

Ninguna autoridad competente ha emitido ninguna determinación o notificación formal, ni confirmó las afirmaciones a las que se hace referencia en el informe.

Las insinuaciones reportadas no tienen ningún fundamento jurídico o fáctico.

A lo largo de su vida pública, el Presidente Gustavo Petro ha sido consistente y enfrentó inequívocamente la actividad criminal, tanto en Colombia como durante su años en el exilio, tras verse obligado a abandonar el país por denunciar

maldad.

Su trayectoria ha estado definida por una acción sostenida, visible y a menudo difícil contra la ilegalidad, incluidas las organizaciones criminales transnacionales involucrados en el tráfico de narcóticos, lo que refleja un compromiso de larga data con justicia, integridad institucional y estado de derecho. Ese récord se mantiene escrutinio, no especulación.

Colombia sigue firmemente comprometida con el estado de derecho, el debido proceso y la integridad de sus instituciones democráticas. El Gobierno seguirá colaborando con socios internacionales a través de canales establecidos, con la seriedad que tales asuntos exigen.