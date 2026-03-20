Trabajo sí hay en Bogotá: acceda a 600 vacantes en Feria de Empleo en Fontibón este viernes 20 de marzo

Foto: Alcaldía Local de Fontibón.

Accede a 600 vacantes en sectores comercial, logístico, administrativo, operativo y de servicios en la Mega Feria de Empleo que lidera la Alcaldía Local de Fontibón este viernes 20 de marzo de 2026. Asiste al Parque Fundacional de Fontibón desde las 9:00 a. m. y postúlate con tu hoja de vida actualizada.

La Alcaldi?a Local de Fontibo?n continu?a liderando acciones para fortalecer la empleabilidad y apoyar la reactivacio?n econo?mica en la localidad. Con la Mega Feria de Empleo en el Parque Fundacional de Fontibo?n, ubicado en la calle 18 entre carreras 99 y 100, se busca conectar a los habitantes del occidente de Bogotá con empleo formal y digno.

Durante la jornada, los asistentes podra?n acceder a oportunidades laborales en los sectores comercial, logi?stico, administrativo, operativo y de servicios, adema?s de participar directamente en los procesos de seleccio?n adelantados por las empresas presentes.

“Con estos espacios seguimos generando oportunidades reales de vinculacio?n laboral para la comunidad, facilitando el encuentro entre empresas y ciudadani?a y ampliando el acceso a nuevas oportunidades de empleo”, afirmo? Mari?a Paula Go?mez, del a?rea de Desarrollo Econo?mico de la Alcaldía Local de Fontibón.

Entre las compan?i?as participantes se destacan Rhandom SAS, Compensar, Alianza Logi?stica SAS, Coomeva, Agencia de Aduanas Rolda?n SAS Nivel 1 y Brilladora El Diamante, entre otras que ofrecera?n su portafolio de vacantes disponibles.

La invitacio?n esta? dirigida a todas las personas que se encuentren en bu?squeda de empleo. Se recomienda asistir con hoja de vida actualizada y documento de identidad para facilitar su participacio?n en los procesos de seleccio?n.

La Alcaldi?a Local de Fontibo?n reafirma su compromiso con el impulso del empleo y el fortalecimiento econo?mico del territorio, desarrollando iniciativas que conectan a la comunidad con oportunidades reales y sostenibles. Con esta feria laboral, la administracio?n local continu?a mostrando resultados concretos y construyendo un territorio con ma?s oportunidades para todos.