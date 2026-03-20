Lluvias intensas generan 14 emergencias en municipios de Cundinamarca

Gobernación de Cundinamarca

Bogotá-Región atiende las emergencias relacionadas con lluvias. Las fuertes lluvias registradas en Cundinamarca entre el 14 al 19 de marzo de 2026, provocaron 14 emergencias, afectando principalmente la infraestructura vial y la movilidad. Los municipios más críticos son Pacho, San Francisco y Facatativá, donde se registran desbordamientos, crecientes súbitas y movimientos en masa.

En Pacho, el río Negro se desbordó en la vereda Santa Inés, causando pérdida de bancada en la entrada al puente Pasuncha. Un deslizamiento en la vereda Bermejal obligó a evacuar preventivamente una vivienda.

En San Francisco, los ríos Cañas y San Miguel aumentaron su caudal sin afectar viviendas hasta el momento. El Cuerpo de Bomberos realiza monitoreo constante mientras se presentan varios puntos de remoción en masa, entre ellos la vereda El Peñón, que bloquea parcialmente un carril de la vía departamental hacia El Encuentro; la vía nacional Km 41+350, donde se adelanta remoción de material; el sector La Chanchería vía La Vega, y la calzada sur de la vía nacional Km 33+600.

En Facatativá, el desbordamiento del río Botello generó inundaciones en la vereda San Rafael (sector Villa Miriam) y en el barrio Villa Olímpica. Se presentan también movimientos en masa en las veredas Mancilla y Tribuna. La atención está a cargo del Cuerpo de Bomberos y la Administración Municipal.

Otros puntos críticos incluyen La Vega, con desbordamiento en el sector La Báscula – El Chuscal; Quipile, se registró represamiento y presencia de olores fétidos en la quebrada Pácula, además de algunos deslizamientos sobre el talud y una creciente súbita que arrastró material vegetal. Las autoridades confirmaron que, pese a estos eventos, el cauce se mantiene despejado y la situación se encuentra bajo control; y El Peñón, con inundaciones en el sector Guanacas.

El Gobernador de Cundinamarca, Jorge Emilio Rey Ángel, destacó que las lluvias han generado un incremento significativo de emergencias, con 44 incidentes registrados únicamente en marzo, de un total de 115 en el primer trimestre del año. Además, anunció que desde el Instituto de Caminos y Construcciones de Cundinamarca (ICCU), 97 personas y 33 frentes de obra trabajan con maquinaria amarilla en los puntos críticos, para mitigar riesgos y restablecer la movilidad en todo el departamento.

La Unidad Administrativa Especial para la Gestión del Riesgo de Desastres (UAEGRD), coordina sus acciones con cuerpos operativos para garantizar una atención rápida, eficiente y efectiva frente a las emergencias. De manera simultánea, los Consejos Municipales de Gestión del Riesgo verifican las afectaciones en cada municipio y consolidan la información en la Evaluación de Daños y Análisis de Necesidades (EDAN), que permitirá al departamento planear y brindar el apoyo necesario en cada caso. Además, se recomienda a la ciudadanía extremar precauciones en zonas de ladera y cercanas a ríos y quebradas, y reportar de manera oportuna cualquier situación de riesgo.