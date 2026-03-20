Venezuela: Revolcón en cúpula militar, tras destitución de Vladimir Padrino como Mindefensa

–La presidenta interina de Venezuela, Delcy Rodríguez, reemplazó este jueves a los integrantes del alto mando militar, un día después de la destitución del ministro de Defensa Vladimir Padrino, como parte de los cambios que lleva a cabo tras la captura de Nicolás Maduro en una intervención estadounidense.

Los cambios incluyen al general en jefe Domingo Hernández Lares, segundo al mando de la Fuerza Armada, quien será reemplazado por el mayor general Rafael Prieto Martínez, hasta ahora inspector general de la Fuerza Armada.

«Anuncio al país la designación de los integrantes del Alto Mando Militar renovado que acompañarán al Ministro del Poder Popular para la Defensa, GJ. Gustavo González López», escribió la mandataria en sus cuentas de redes sociales.

González López reemplazó al general Vladimir Padrino, un leal de Maduro que ocupó el ministerio de la Defensa desde 2014, un récord de duración en ese puesto.

Antes de su nombramiento como ministro, González López había sido designado en enero por Rodríguez al frente de la guardia presidencial, y también dirigía la temida agencia de contrainteligencia militar DGCIM.

Rodríguez, que asumió la presidencia interina a la caída de Maduro a principios de enero, gobierna bajo presión de Estados Unidos, país con el cual ha reanudado relaciones.

En sus primeras semanas como gobernante, impulsó una reforma de la ley de hidrocarburos para abrir el sector petrolero a las trasnacionales, así como una ley de amnistía a los presos políticos.

La Fuerza Armada ha declarado su apoyo a Delcy Rodríguez y a sus nuevas medidas de gobierno, con las cuales ha revertido muchas de las políticas aplicadas por el chavismo en las últimas dos décadas. (Información DW).