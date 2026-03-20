Grave crisis humanitaria en Chocó por paro armado del Eln; 16 comunidades negras y 10 comunidades indígenas están confinadas

–La ONG Foro Interétnico Solidaridad Chocó lanzó un S.O.S frente a la grave situación social que se registra en el municipio del Bajo Baudó por el paro armado decretado por el Eln, y que está afectando a las comunidades étnicas asentadas en los ríos Orpúa, Hijúa y Docampadó.

Señala que los enfrentamientos entre los grupos armados han ocasionado el confinamiento de al menos 16 comunidades negras y 10 comunidades indígenas, así como el desplazamiento forzado de la comunidad indígena de Santa Rosa hacia la comunidad de Puerto Meluk, en el Pacífico colombiano.

«Esta situación sigue generando una grave crisis humanitaria que está afectando a más de 6.000 habitantes, vulnerando de manera sistemática sus derechos fundamentales, incluyendo el derecho a la vida, la integridad personal, la seguridad alimentaria, la movilidad y la permanencia en el territorio», precisa.

Por esta grave problematica, la ONG exige:

-Al Estado colombiano, garantizar la protección inmediata e integral de las comunidades afectadas.

-La atención humanitaria urgente, adecuada y con enfoquediferencial étnico.

-La activación efectiva de rutas de atención, sistemas dealertas tempranas y medidas de prevención.

-El respeto irrestricto a los Derechos Humanos y al Derecho-Intemacional Humanitario por parte de todos los actores armados-presentes en el territorio.

El acceso pleno y el respeto a las misiones humanitarias de verificación, acompañamiento y asistencia.

Finalmente, el Foro Interétnico Solidaridad Chocó, FISCH, hace un llamado urgente a la comunidad nacional e intemacional para acompañar y visibilizar esta grave situación, reiterando que la defensa de la vida, el territorio y la dignidad de los pueblos étnicos es una prioridad inaplazable.