Gobierno rechaza amenazas contra Defensoría del Pueblo y organizaciones de derechos humanos

–El Ministerio del Interior hizo un llamado urgente a proteger la labor de la Defensoría del Pueblo y de las organizaciones nacionales e internacionales de derechos humanos, tras rechazar de manera categórica cualquier amenaza, hostigamiento o acto de intimidación en su contra.

La entidad advirtió que cualquier intento de obstaculizar estas funciones afecta directamente el Estado Social de Derecho y vulnera los principios del Derecho Internacional Humanitario, especialmente la protección de la población civil.

Recordó además que las labores de advertencia temprana, acompañamiento a comunidades y defensa de derechos fundamentales están respaldadas por mandato constitucional y legal, y se ejercen con independencia, imparcialidad y autonomía, por lo que no pueden ser objeto de presiones ni represalias.

El Ministerio subrayó que tanto servidores y servidoras como defensores y defensoras comunitarias cuentan con especial protección en el ordenamiento jurídico nacional e internacional.

En este contexto, hizo un llamado a todos los actores en los territorios a garantizar condiciones seguras para el desarrollo de estas funciones en beneficio de las comunidades.

Igualmente anunció que a través de la Comisión Intersectorial para la Respuesta Rápida a las Alertas Tempranas (CIPRAT), el Gobierno nacional continuará fortaleciendo la articulación institucional para la prevención de riesgos y la protección de la vida. En coordinación con el sector defensa y la Unidad Nacional de Protección, se reforzarán las medidas para comunidades en riesgo, con respuestas oportunas frente a las alertas tempranas.

El Gobierno nacional mantendrá acciones para fortalecer la seguridad en los territorios, priorizando la protección de las comunidades y el respeto por los derechos humanos.