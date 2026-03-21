Capturan a 5 agentes de Migración Colombia señalados de facilitar ingreso y salida de migrantes por el aeropuerto El Dorado

–La Fiscalía General de la Nación, en articulación con la Dijin de la Policía Nacional y la Oficina de Investigaciones de Seguridad Nacional de Estados Unidos (HSI), puso en evidencia a un grupo delincuencial que sería el responsable de facilitar el ingreso y la salida irregular de ciudadanos chinos, mexicanos y vietnamitas por el aeropuerto El Dorado de Bogotá.

Cuatros de los presuntos integrantes de la red ilegal fueron capturados y judicializados. Se trata de los agentes de Migración Colombia Johan Alexander Cendales Tafur, Johan Mauro Cerón Reyes, Cristian Camilo Bueno Casallas y Efraín Collazos Guerrero.

La Fiscalía, en articulación con @DIJINPolicia y @ICEgov, puso en evidencia a un grupo delincuencial que sería el responsable de facilitar el ingreso y la salida irregular de ciudadanos chinos, mexicanos y vietnamitas por el aeropuerto El Dorado de Bogotá. Fueron capturados y… pic.twitter.com/rafxvJq18Y — Fiscalía Colombia (@FiscaliaCol) March 20, 2026

Estas personas son señaladas de aprovechar sus cargos para trasladar a los extranjeros por la terminal aérea sin cruzar los filtros de migración o llevarlos hasta los puestos de Migración Colombia y permitirles el tránsito diligenciando información falsa en los sistemas misionales de la entidad, eliminando filtros para validar el paso u omitiendo caprichosamente la verificación de la información.

Los elementos materiales probatorios indican que los funcionarios también habrían utilizado pasaportes de otros ciudadanos para registrar a los migrantes sin que estuvieran presentes físicamente en los módulos.

En el curso de la investigación fueron acreditados 11 eventos delictivos en los que los agentes, al parecer, actuaron sin estar de turno ni habilitados para ejercer funciones, y permitieron el tránsito de extranjeros que salían del país con destino a Estados Unidos y países de Centroamérica.

Por lo anterior, una fiscal de la Dirección Especializada contra las Violaciones a los Derechos Humanos les imputó, de acuerdo con su posible participación en los hechos conocidos, los delitos de concierto para delinquir, tráfico de migrantes, abuso de autoridad, falsedad personal y falsedad ideológica en documento público.

Por lo anterior, la Fiscalía imputó a estas personas, de acuerdo con su posible participación en los hechos conocidos, los delitos de concierto para delinquir, tráfico de migrantes, abuso de autoridad, falsedad personal y falsedad ideológica en documento público. pic.twitter.com/z52jZSYUCh — Fiscalía Colombia (@FiscaliaCol) March 20, 2026

Adicionalmente, a Cerón Reyes se le formuló el cargo de fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones, en el entendido de que le fue encontrada munición para pistola sin autorización para su tenencia durante el procedimiento de captura realizado en un inmueble de Bogotá.

Por disposición del juez penal de control de garantías, los procesados deberán cumplir medida de aseguramiento en su lugar de residencia.