Irán ataca con misiles la Quinta Flota de EE.UU y una base clave en el Océano Índico (VIDEO)

–(Captura de pantalla-red social). Redes socialesIrán lanzó este sábado un exitoso ataque con misiles a la Quinta Flota de EE.UU. y a objetivos en el norte y el centro de Israel, informa la agencia iraní IRNA.

En el ataque, las fuerzas iraníes utilizaron los «poderosos y devastadores» sistemas de precisión de misiles Qadr y Emad. Esta sería la ola de ataques número 72 de la nación persa hacia territorio israelí.

«El enemigo debe saber: el sonido continuo de las sirenas y las alarmas no lo dejarán ni un momento. No los dejaremos en paz; estarán en desgracia», advirtieron desde Teherán.

Irán también lanzó dos misiles balísticos de alcance intermedio al atolón Diego García, una base militar conjunta estadounidense-británica en medio del océano Índico, según informa The Wall Street Journal citando varios funcionarios estadounidenses.

Ninguno de los proyectiles alcanzó la base. Uno de los misiles falló durante el vuelo, mientras que contra el segundo se lanzó un interceptor SM-3 desde un buque de guerra estadounidense, indicaron dos fuentes. Según uno de los funcionarios, no se pudo determinar si el misil fue interceptado.

«El alcance de los misiles iraníes supera lo que el enemigo había imaginado»

El medio indicó que esta acción marcó el primer uso operativo de misiles balísticos de alcance intermedio por parte de Irán y el primer ataque iraní contra un objetivo estadounidense fuera de Oriente Medio.

El archipiélago de Chagos, al que pertenece el atolón que alberga la base, está situado a unos 4.000 km de Irán. Anteriormente las autoridades de la República Islámica habían indicado que el alcance máximo de sus misiles era de 2.000 km, pero este lanzamiento demostró que su alcance es muy superior.

«Atacar la isla militar de Diego García, a más de 4.000 kilómetros de Irán, representa un paso significativo de la República Islámica de Irán para amenazar los intereses de Estados Unidos y sus aliados más allá de las fronteras de Asia occidental, y demuestra que el alcance de los misiles iraníes supera con creces lo que el enemigo había imaginado», publicó la agencia iraní Mehr.

El archipiélago de Chagos tiene una gran importancia estratégica en el sudeste asiático. EE.UU. utiliza la base de Diego García para sus buques y bombarderos de largo alcance.

Para Washington, Diego García representa un centro seguro, políticamente estable y estratégicamente ubicado para proyectar poder y sostener operaciones en una región muy amplia. Su aeródromo puede apoyar aeronaves de largo alcance y el reabastecimiento en vuelo, lo que permite misiones estadounidenses de ataque, vigilancia y transporte hacia Oriente Medio, África oriental y Asia meridional. (Informción RT).