EE. UU. levanta 30 días bloqueo para venta de petróleo iraní en tránsito marítimo ante preocupación por abastecimiento de combustibles

–(Foto estación de servicio, Los Angeles, California, Xinhua/Zeng Hui). El Departamento del Tesoro de EE. UU. emitió una licencia general de 30 días que levanta temporalmente las sanciones al petróleo iraní en tránsito marítimo, con el fin de abordar la escasez de suministro en medio de las interrupciones del transporte en el estrecho de Ormuz.

La licencia general, emitida por la Oficina de Control de Activos Extranjeros del departamento, autorizó la entrega y venta de petróleo crudo y productos derivados del petróleo de origen iraní cargados en buques a partir de este viernes.

También se permitieron las transacciones para el atraque y fondeo seguros de los buques, la protección de la salud o la seguridad de los miembros de la tripulación, reparaciones de emergencia o protección del medio ambiente, así como diversos servicios.

Las transacciones autorizadas por esta licencia incluyen la importación a Estados Unidos de crudo y productos derivados del petróleo de origen iraní.

«Esta autorización temporal y de corta duración se limita estrictamente al petróleo que ya se encuentra en tránsito y no permite nuevas compras ni producción», declaró el viernes el secretario del Tesoro de EE. UU., Scott Bessent, en una publicación en X.

Irán tendrá dificultades para acceder a los ingresos generados y Estados Unidos seguirá ejerciendo la máxima presión sobre Irán y su capacidad para acceder al sistema financiero internacional, declaró Bessent.

Washington ya ha flexibilizado las sanciones al petróleo ruso y venezolano, además de la liberación coordinada de reservas de petróleo de emergencia bajo el amparo de la Agencia Internacional de Energía.

El conflicto en curso entre Estados Unidos, Israel e Irán se ha prolongado durante tres semanas, interrumpiendo gravemente el transporte marítimo a través del estrecho de Ormuz, cuyos envíos de petróleo han caído a menos del 10 por ciento de los niveles previos a la confrontación. (Información Xinhua).