EE.UU. moviliza marines al Golfo Pérsico para posible invasión de una importante isla iraní

–(Imagenes U.S. Marines-@USMC). Estados Unidos ha intensificado el traslado de unidades del Cuerpo de Marines y de la Armada hacia Oriente Medio en el marco de una posible operación para tomar la isla iraní de Jarg, informa Jerusalem Post citando fuentes oficiales.

En los últimos días, altos funcionarios estadounidenses han comunicado a sus homólogos de Israel y otras naciones que podría no haber otra alternativa que lanzar una operación militar terrestre para apoderarse de la isla, ubicada en el golfo Pérsico. Jarg es el principal centro de exportación de petróleo de Irán, del cual el 90 % del crudo tiene como destino China.

La importancia de la isla de Jarg y su papel en el conflicto de Oriente Medio, en este artículo

Dentro de la Administración estadounidense han surgido conversaciones sobre la conveniencia de ocupar la isla para disuadir a Teherán de bloquear el tránsito de buques en el estrecho de Ormuz. Un funcionario de EE.UU. confirmó al medio que las Fuerzas Armadas han acelerado el despliegue de miles de marines y personal naval en la región.

Este despliegue incluye al grupo anfibio USS Boxer, compuesto por el buque de asalto anfibio USS Boxer —que funciona como un portaaviones ligero— junto con los buques de transporte anfibio USS Portland y el buque de desembarco USS Comstock. En conjunto, estas tres embarcaciones transportan aproximadamente 4.500 marines y personal de combate adicional. (Información RT).