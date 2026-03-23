Este es el pronóstico del clima en Bogotá para este 23 de marzo de 2026

Foto Alcaldía Mayor de Bogotá.

En Bogotá, mi Ciudad, mi Casa te compartimos el pronóstico del clima entregado por el Instituto Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio Climático (IDIGER) para este lunes festivo 23 de marzo de 2026. ¡Conoce aquí todos los detalles!

Según el reporte del IDIGER se espera este lunes 23 de marzo en Bogotá:

Durante la madrugada se espera cielo mayormente nublado, con predominio de tiempo seco.

La temperatura mínima esperada aproximadamente es de 11 grados centigrados.

En la mañana se espera cielo entre mayor a parcialmente nublado con predominio de tiempo seco.

¿Cómo se puede consultar el pronóstico de lluvias con Mapas Bogotá?

En el siguiente paso a paso te explicamos que consultar el mapa de lluvias es muy sencillo, recuerda que lo puedes hacer desde tu celular, tablet o computador.