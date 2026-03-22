Gobierno alista medidas para controlar precios de la carne bovina

–El Ministerio de Agricultura realiza un seguimiento técnico permanente al comportamiento de los precios de los alimentos en el país, que le ha permitido identificar incrementos en el precio de la carne bovina durante el 2026.

La cartera estableció que el incremento en el precio de la carne bovina responde principalmente al comportamiento del precio de ganado en pie en subastas, el cual registró una variación anual de 14,59% a enero de 2026.

Dado que este componente representa aproximadamente el 53% de los costos de producción, las presiones en el eslabón primario se transmiten directamente al consumidor.

Asimismo, se ha evidenciado un aumento en la participación de hembras dentro del sacrificio total nacional, alcanzando el 40,9% en 2025, con alta concentración en animales entre 2 y 5 años. Esta tendencia compromete la capacidad de reposición del hato y la producción futura de carne.

En paralelo, las exportaciones de bovinos en pie representaron el 7,9% de la producción nacional en 2025, concentrándose en un 73% en machos entre 1 y 2 años, segmento estratégico para la ceba y el abastecimiento interno.

En particular, el 39% de estos animales se destina a exportación, reduciendo la disponibilidad para el mercado nacional.

Adicionalmente, la tasa de extracción de machos en este rango de edad se ubicó en 10,8% entre noviembre de 2024 y octubre de 2025, superando la capacidad natural de reposición del hato y generando un desbalance estructural en la oferta.

Con el objetivo de adoptar soluciones coyunturales y estructurales que permitan contener presiones inflacionarias y proteger el abastecimiento interno, el Gobierno nacional ha avanzado en diálogos con diferentes actores de la cadena y representantes del eslabón de transformación.

Como resultado de estos procesos de diálogo, el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural está considerando adoptar una serie de medidas orientadas a:

? Reducir el sacrificio de hembras en edad reproductiva, protegiendo la capacidad productiva del hato y evitando afectaciones estructurales en la oferta futura.

? Fortalecer los sistemas de trazabilidad, con el propósito de contar con información en tiempo real sobre el sacrificio y la exportación de ganado, mejorando la toma de decisiones.

De igual manera, la cartera del agro está trabajando con las autoridades competentes para constatar la viabilidad de establecer un cupo máximo anual para la exportación de bovinos machos, entre 1 y 2 años, con el fin de equilibrar la tasa de extracción y fortalecer la oferta interna.

El Gobierno nacional reiteró que no solo ha identificado estas dinámicas, sino que ya se encuentra avanzando en la adopción de medidas concretas, construidas con el sector, para estabilizar los precios, proteger la producción nacional y garantizar la seguridad alimentaria de las y los colombianos.