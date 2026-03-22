Petro destaca decisión de generadoras públicas de acogerse a nueva fórmula tarifaria

–“Gecelca, Urrá y Gemsa, generadoras públicas de electricidad, se acogen desde ya a la nueva fórmula tarifaria que regirá para todas las empresas generadoras desde el 2027”.

Así lo resaltó el presidente Gustavo Petro en un mensaje? publicado en su cuenta de X, en el que explicó que “la nueva fórmula liga la tarifa a los costos de producción por tecnología, lo que hace que la generación hidroeléctrica y solar se venda a baja tarifa”.

“Esta fórmula –agregó el mandatario– ya la había ordenado la Constitución de 1991, pero, extrañamente, la CREG hace diez años expidió una fórmula ligada al feudalismo y el oligopolio, que consiste en que la tarifa la pone el más ineficiente y todos venden a ese precio, así sus costos sean diez veces inferiores”.

“Esta fórmula genera una verdadera estafa, y logré cambiarla, pero solo será efectiva el año entrante”, dijo y recalcó que, de esta manera, “nuestras tres empresas generadoras se adelantan voluntariamente, en beneficio de todas las familias colombianas y de la economía nacional”.

Cabe recordar que Gecelca, Gensa y Urrá presentaron formalmente sus cartas de adhesión a la nueva metodología tarifaria del sector eléctrico, durante una reunión de alto nivel que se realizó el pasado jueves y fue liderada por el presidente Petro.

Esta nueva metodología busca disminuir la especulación en el mercado de energía en bolsa, de manera que se traduzca en una reducción efectiva de las tarifas que pagan los hogares colombianos.

El encuentro contó con la participación del Ministerio de Minas y Energía, la Comisión de Regulación de Energía y Gas (CREG) y el Ministerio de Hacienda, así como de directivos de empresas del sector como Urrá, Air-e y Gecelca, además de los equipos económicos del Gobierno nacional.

Energías limpias, inundac??iones y coyuntura internacional

De acuerdo con el Ministerio de Minas y Energía, durante la jornada se revisaron los avances de la iniciativa Colombia Solar y su proceso de reglamentación, con el objetivo de acelerar la incorporación de energías renovables en la matriz energética del país y democratizar el acceso a fuentes limpias.

Asimismo, se abordaron las estrategias para la descarbonización progresiva de las plantas térmicas que operan con carbón y gas, en línea con la política de transición energética justa impulsada por el Gobierno.

El análisis incluyó también la situación climática actual y sus efectos sobre la seguridad energética, así como el impacto de la coyuntura internacional –marcada por la guerra en el Medio Oriente– en los precios de los combustibles, un factor que presiona los costos internos y exige medidas coordinadas de política pública.

El ministro de Minas y Energía, Edwin Palma, destacó la importancia de los compromisos asumidos por las empresas públicas generadoras.

“La decisión de Gecelca, Gensa y Urrá de acogerse a la nueva metodología tarifaria marca un punto de inflexión en el mercado eléctrico colombiano. Estamos avanzando hacia un sistema más justo, donde el precio de la energía refleje condiciones reales y no dinámicas especulativas”, sostuvo el ministro.

El jefe de la cartera energética subrayó que este paso fortalece la confianza en el sector y se alinea con la política del Gobierno nacional.

“Este es un mensaje claro al país: estamos tomando medidas estructurales para aliviar el bolsillo de los usuarios, acelerar la transición energética y garantizar la sostenibilidad del sistema, incluso en medio de choques externos como el alza de combustibles por conflictos internacionales”, subrayó el ministro Palma.

El Gobierno nacional reiteró que continuará trabajando de manera articulada con los actores del sector para consolidar un modelo energético más equitativo, resiliente y basado en fuentes limpias, que responda tanto a los desafíos climáticos como a las necesidades económicas de los colombianos.